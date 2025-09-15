Fillon samiti i jashtëzakonshëm arabo-islam në Katar për të adresuar sulmet izraelite në Doha

Në kryeqytetin katarian filloi Samiti i Jashtëzakonshëm i Përbashkët i Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OBI) dhe Ligës Arabe, i mbledhur në Doha të Katarit, pas sulmit të Izraelit ndaj ekipit negociues të Hamasit në Katar më 9 shtator, transmeton Anadolu.
Në samit marrin pjesë presidenti turk Erdoğan si dhe krerët e shteteve dhe qeverive nga vendet anëtare të OBI-t dhe Ligës Arabe. Pas një fotoje familjare, krerët e shteteve dhe qeverive pjesëmarrëse u drejtuan për në sallën e samitit.
Samiti, i cili do të trajtojë sulmin e Izraelit ndaj ekipit negociues të Hamasit në Katar më 9 shtator, do të trajtojë gjithashtu aktivitetet e vazhdueshme gjenocidale, pushtimin dhe operacionet e aneksimit të Izraelit në Gaza dhe Bregun Perëndimor.
– Ky do të jetë Samiti i tretë i Përbashkët i Jashtëzakonshëm
Samiti, i mbajtur në nivel të presidentëve të shteteve, po mbahet pas sulmit të Izraelit ndaj Dohas më 9 shtator. Samiti po mbahet me ftesë të Katarit dhe me mbështetjen e Turqisë, e cila kryeson me presidencën aktuale të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të OBI-t.
Samiti do të jetë Samiti i tretë i Jashtëzakonshëm i Përbashkët i OBI-t dhe i Ligës Arabe, i cili filloi të mbahet pas sulmeve të Izraelit në Gaza që nga 7 tetori 2023, dhe zgjerimit të tij në vendet rajonale si Libani, Siria, Jemeni dhe Irani.
Rendi i ditës për Samitin e Jashtëzakonshëm të OBI-t dhe Ligës Arabe u përcaktua në një takim përgatitor të Ministrave të Jashtëm të vendeve arabe dhe islamike të mbajtur dje.
– Në sulmin e Izraelit në Doha u vranë 6 persona
Më 9 shtator, ushtria izraelite sulmoi me avionë luftarakë ndërtesën ku ndodhej ekipi negociator i Hamasit në Doha.
Udhëheqja e Hamasit i mbijetoi sulmit, por u vranë gjashtë persona, përfshirë djalin e Khalil al-Hayyah, një anëtar i Byrosë Politike të Hamasit, katër anëtarë të Hamasit dhe një oficer policie nga Katari.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, në një deklaratë më 10 shtator, e kërcënoi Katarin me një sulm të ri duke thënë: “Ose i deportoni ata ose ia dorëzoni drejtësisë. Nëse nuk e bëni ju, do ta bëjmë ne”.