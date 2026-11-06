Fjalimi brilant i fitores nga Abdul El-Sayed, ortek kërkimesh për fjalën “habibi”

Triumfi politik i një muslimani ndaj kastës udhëheqëse amerikane
Fitorja e Abdul El-Sayed në zgjedhjet për Senatin e SHBA-së shkaktoi shumë vëmendje publike, por një moment nga fjalimi i tij i fitores tërhoqi vëmendje të veçantë në rrjetet sociale dhe Google. Bëhet fjalë për shprehjen “habibi”, me të cilën senatori i sapozgjedhur iu drejtua Zëvendëspresidentit të SHBA-së, JD Vance.
Pas fjalimit të tij, kërkimet për frazën “Kuptimi i Habibit” u rritën ndjeshëm, duke e bërë atë një nga dhjetë kërkimet më të mira në Google në Shtetet e Bashkuara më 4 nëntor, sipas Google Trends.
Në fjalimin e tij, El-Sayed iu drejtua Vance si “JD, habibi”, dhe më pas vuri në dukje atë që ai e quajti një situatë ironike në të cilën nënkryetari do të ishte i detyruar kushtetuesisht ta fuste atë në Senat në janar.
Mesazhi i tij ishte gjithashtu një lloj përgjigjeje ndaj sulmeve të mëparshme politike ndaj të cilave ai ishte ekspozuar gjatë fushatës. Vance më parë e përshkroi El-Sayed si një person “shumë të lig”, ndërsa Presidenti Donald Trump përdori gjuhë fyese për prejardhjen dhe fenë e tij.
Termi “habibi” vjen nga gjuha arabe dhe fjalë për fjalë do të thotë “i dashuri im” ose “dashuria ime”. Megjithatë, në fjalimin e përditshëm shpesh përdoret si shprehje intimiteti, që do të thotë “i dashur”, “mik” ose “vëlla”. Mund të përdoret midis anëtarëve të familjes, miqve, por edhe në adresimin informal ndaj njerëzve të tjerë.
El-Sayed, djali i emigrantëve egjiptianë, kombinoi prejardhjen e tij personale dhe mesazhin politik me fjalimin e tij, dhe reagimet nuk munguan në mesin e komunitetit arab në SHBA dhe Lindjen e Mesme. Shumë njerëz e pritën shakanë e tij me entuziazëm, veçanërisht për shkak të mënyrës se si ai iu përgjigj kundërshtarëve të tij politikë.
Fitorja e tij në Michigan ka gjithashtu rëndësi historike. El-Sayed do të bëhet myslimani i parë që mban detyrën e senatorit të Shteteve të Bashkuara. Kështu, një fjalë nga fjalimi i tij, përveçse shkaktoi buzëqeshje midis mbështetësve, u bë objekt interesi masiv midis amerikanëve që donin të dinin kuptimin e saj.