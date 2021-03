Flokët duhen larë në mëngjes apo në darkë?

Stilistët më në zë të flokëve thonë se koha më e mirë për të larë flokët është mbrëmja dhe e dini pse?

Shëndeti i flokëve është shumë i rëndësishëm për paraqitjen tonë të jashtme. Larja e tyre është gjithashtu një hap i domosdoshëm drejt flokëve të bukur e plot shkëlqim..

Deri më tani, kemi mësuar që flokët nuk duhen larë çdo ditë, por ka paqartësi për kohën e duhur për t’i larë ato. Me siguri ia keni bërë vetes pyetjen “Më mirë t’i laj flokët në mëngjes apo në darkë?”, transmeton lajmi.net.

Ekspozimi i flokut ndaj nxehtësisë së tharëses e dëmton atë, ndaj nuk duhet ta teproni. Në mbrëmje, ju mund ta thani flokun me peshqir dhe të mos përdorni tharëse e cila e dëmton flokun.

Kjo nuk do të thotë se ju mund të flini me kokë të lagur, sepse floku është më i brishtë në këto momente. Megjithatë, do ta thani kokën më pak për të mos i dëmtuar flokët tuaj.