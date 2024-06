Forcat iz’raelite sulmojnë zonën me tenda në Ra’fah, dhjetëra të vr’arë

Të paktën 25 persona u vranë dhe mbi 50 u plagosën në një sulm nga ushtria izraelite në zonën ku ndodheshin tendat e palestinezëve të zhvendosur në rajonin Al-Mewasi të Rafah, qytetin jugor të Rripit të Gazës.

Forcat izraelite kryen sulme të rënda artilerie me tanke në atë rajon në perëndim të Rafahut.

Dëshmitarët okularë raportojnë se tanket e ushtrisë izraelite bombarduan zonat ku ndodheshin tendat palestineze dhe se shpërthyen disa zjarre.

🚨🇮🇱 Israel just committed a HUGE MASSACRE on DISPLACED CIVILIANS in Rafah! pic.twitter.com/JZVeAkyLvV

— The Saviour (@stairwayto3dom) June 21, 2024