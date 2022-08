Forcat izraelite vrasin tre palestinezë në Nablus

Tre palestinezë kanë humbur jetën sot në bastisjet e forcave izraelite në qytetin Nablus të Bregut Perëndimor, bëri të ditur Ministria palestineze e Shëndetësisë, transmeton Anadolu Agency (AA).

Një njoftimin e ministrisë theksohet se 40 persona tjerë u plagosën gjatë bastisjeve, duke përfshirë katër në gjendje kritike.

Ushtria izraelite tha se Ibrahim al-Nabulsi, anëtar i Brigadave të Dëshmorëve të Aksasë, krahu i armatosur i grupit Fatah, u vra në bastisje.

Në njoftimin ushtarak thuhet se ushtarët izraelitë rrethuan shtëpinë e Al-Nabulsit, duke çuar në një shkëmbim zjarri.

Forcat izraelite përdorën raketa të lëshuara ndaj ndërtesës në të cilën fshihej Al-Nablusi, tha ushtria.

Nuk raportohet për të lënduar në mesin e ushtarëve izraelitë.

Ushtria izraelite akuzon Al-Nabulsin për kryerjen e sulmeve kundër forcave të saj në Nablus.

Vdekjet erdhën dy ditë pasi armëpushimit të ndërmjetësuar nga Egjipti që i dha fund tre ditë të sulmeve ajrore izraelite në Rripin e Gazës, në të cilat 45 palestinezë humbën jetën dhe dhjetëra u plagosën. /aa

Hundreds of people surrounded Rafidiyeh hospital in Nablus when Ibrahim al-Nabulsi reportedly arrived in in very critical condition.

Ibrahim al-Nabulsi was later pronounced dead by Israeli forces, along with his friend Islam Sabouh. pic.twitter.com/GSev0Qsef1

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) August 9, 2022