Ford ka përfunduar prodhimin e Mondeos për Evropën

Ford nuk po prodhon më modelin Mondeo për tregun evropian, kështu që epoka 29-vjeçare ka marrë fund.

Mondeo i fundit i prodhuar ishte një sedan gri që doli nga linja e prodhimit në Valencia, Spanjë më 4 prill dhe fotot u publikuan në internet. Mondeo ishte “vetura botërore” e parë e Fordit, e shfaqur në vitin 1992 dhe zgjati katër gjenerata.

Historikisht ka qenë një nga modelet kryesore globale, por pjesa e tij e tregut ka rënë për shkak të popullaritetit në rritje të SUV-ve.

Vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, më shumë se 86,500 kopje u shitën në vitin 2001, por ky numër ra në vetëm 2,400 në 2020.

Një zëdhënës i Ford tha për Autocar se arsyeja kryesore për përfundimin e prodhimit të Mondeo ishte “ndryshimi i preferencave të klientëve” dhe “revolucionarizimi i veturave të pasagjerëve Ford në Evropë për të përmbushur nevojat në ndryshim të klientëve ndërsa bota lëviz drejt një të ardhmeje plotësisht elektrike”.

Gjenerata e pestë Mondeo është prezantuar, por do të prodhohet dhe shitet ekskluzivisht në Kinë, pasi kërkesa për sedan në tregun më të madh të veturave në botë mbetet e lartë.

Ford ka konfirmuar se në përputhje me objektivat e saj të elektrifikimit, kompania do të vazhdojë të prodhojë një motor hibrid me benzinë 2.5 litra me ciklin Actinson për modelet Kuga, Galaxy dhe S Max nga fundi i vitit 2022. Motori aktualisht prodhohet në Chihuahua, Meksikë.