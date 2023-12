Ford po ringjall pas 38 vitesh markën ikonë, Capri

Përveç emrit të famshëm, Capri i ri nuk do të ketë asnjë lidhje me modelin e vjetër që u prodhua midis viteve 1968 dhe 1986. Ford do të ringjallë Capri-n e ri në formën e një crossover, dhe do të furnizohet me energji elektrike të pastër. Ai do të bazohet në platformën MEB të Volkswagen.

Ford nuk ka kohë për të pritur, dhe është shumë vonë me zhvillimin e modeleve elektrike. Përveç partneritetit me Volkswagen, i cili pjesërisht do t’i përshpejtojë ato në atë proces, Ford po nxjerr nga prodhimi asin e vjetër për të dalë sa më shpejt në degën e gjelbër.

Në këtë drejtim, tashmë vitin e ardhshëm, Ford po ringjall Capri-n legjendar. Ndoshta disa njerëzve nuk do t’ju pëlqejë, por ky emër i famshëm do të mbajë më pas një crossover elektrike të bazuar në platformën MEB të Volkswagen dhe me teknologji të marrë nga Ford Explorer, domethënë nga donatorët e teknologjisë VW ID.4/ID.5.

Capri dikur quhej Mustang Evropian dhe u prodhua midis 1968 dhe 1986. Tani ky emër ikonë do të rikthehet në formacionin Blue Oval pas një pauze 38-vjeçare. Kështu, gjenerata e re e Ford Capri do të prezantohet në vitin 2024, por nuk do të ketë asnjë lidhje tjetër me modelin e vjetër. Kjo për shkak se Capri i ri do të riimagjinohet si një coupe crossover elektrike, duke konkurruar me modele si Volkswagen ID.5, Peugeot e-3008 dhe Volvo C40.

Sipas portalit britanik Autocar, i cili fotografoi modelin e ardhshëm të fshehur nën kamuflazh, Capri i ardhshëm do të bazohet në platformën MEB të zhvilluar nga Volkswagen. Në thelb, Ford Capri i ri do të jetë vëllai më i vogël i Explorer, nga i cili do të marrë përsipër motorët elektrikë. Sipas informacioneve të deritanishme, Capri i ardhshëm do të ketë motorë elektrikë nga 168 deri në 335 kuaj/fuqi dhe do të mundësohet nga bateritë 52 kWh ose 77 kWh.

Për më tepër, Ford Capri i ardhshëm do të përfitonte nga një autonomi prej rreth 480 kilometrash dhe do të jetë në gjendje të karikohet me një karikues të shpejtë me një rrymë maksimale deri në 170 kW. Ford nuk e ka konfirmuar ende datën e saktë të mbërritjes së modelit të ri të vjetër.