Fqinji i Shqipërisë, hetim për dy djaj sionistë

Akuza lidhur me trajtimin ç’njerëzor të aktivistëve që po udhëtonin drejt Gazës
Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, së bashku me zyrtarë të lartë ushtarakë, policorë dhe të burgjeve, janë nën hetim në Itali për trajtimin e aktivistëve që synonin të lundronin drejt Gazës, njoftuan prokurorët italianë të premten.
Ky hap zgjeron e hetimin i cili më parë ishte përqendruar te Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, Itamar Ben-Gvir, i njohur për pikëpamjet e tij të ekstremit të djathtë, raporton agjencia e lajmeve “Reuters”.
Rasti përfshin akuza për torturë, rrëmbim, dëmtime personale, grabitje dhe dëmtim prone kur forcat izraelite interceptuan një flotë të vogël anijesh që udhëtonin drejt Gazës vitin e kaluar dhe këtë vit, sipas një deklarate nga zyra e prokurorit në Romë.
Hetuesit hapën hetimin pas ankesave nga 50 shtetas italianë, të cilët u ndaluan nga autoritetet izraelite pas dy misioneve të “Global Sumud Flotilla” nga shtatori në tetor të vitit të kaluar dhe nga prilli në maj të këtij viti.
Ministri Katz nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment nga Reuters. Në qershor, Ben-Gvir minimizoi lajmin e të qenit nën hetim, duke deklaruar se do të vazhdonte të qëndronte me krenari pranë luftëtarëve të tij.
Prokurorët italianë thanë se aktivistët e ndaluar pas misionit të parë raportuan rrahje, lëndime, kërcënime me mortje, ofendime dhe akuza për terrorizëm.
Aktivistët e përfshirë në misionin e dytë raportuan trajtim edhe më të ashpër, përfshirë rrahje në errësirë, përdorim të goditjeve elektrike dhe plumbave të gomës, thuhet më tej në deklaratë.
Hetuesit kanë identifikuar individë të ndryshëm që formojnë zinxhirët komandues ushtarakë dhe policorë të përfshirë në operacione.
Përveç ministrave Katz dhe Ben-Gvir, prokurorët emëruan 12 zyrtarë të lartë ushtarakë, policorë dhe të burgjeve si të dyshuar, përfshirë komandantin e ushtrisë izraelite, Eyal Zamir, i cili po ashtu nuk iu përgjigj kërkesës për koment.
Ky hetim i prokurorisë italiane nxjerr në pah përpjekjet e jashtëzakonshme dhe sakrificën e misionit ndërkombëtar të njohur si Flota Sumud, emër që rrjedh nga fjala arabe për qëndresë e stoicizëm.
Prej më shumë se tri vitesh, që nga fillimi i konfliktit të ashpër në tetor të vitit 2023 e deri sot, popullsia civile në Rripin e Gazës është përballur me një krizë humanitare të paprecedentë, e izoluar nga bllokada të rrepta tokësore dhe detare.
Në këtë kontekst dramatik, Flota Sumud u ngrit si një nismë paqësore e shoqërisë civile globale, duke bërë bashkë aktivistë, mjekë, gazetarë dhe politikanë nga më shumë se shtatëdhjetë vende të botës.
Qëllimi i tyre fisnik nuk ishte vetëm dërgimi i ndihmave jetike si ilaçe, ushqime dhe ujë të pijshëm, por edhe sfidimi paqësor i bllokadës detare për të hapur një korridor humanitar të sigurt.
Përgjatë dy misioneve kryesore, atij të vjeshtës së kaluar dhe lundrimit të dytë gjatë pranverës dhe verës së këtij viti, dhjetëra anije civile u përpoqën të çanin rrethimin për t’iu afruar brigjeve të Gazës.
Edhe pse mjetet lundruese mbanin vetëm civilë të paarmatosur dhe furnizime emergjente, ato u përballën me ndërhyrje të ashpra ushtarake në ujërat ndërkombëtare, çka çoi në ndalimin e qindra vullnetarëve.
Vendimi i prokurorisë së Romës për të hapur hetime ndaj drejtuesve më të lartë ushtarakë e politikë izraelitë shënon kështu një precedent të rëndësishëm juridik ndërkombëtar, duke i dhënë peshë ligjore dëshmive të qytetarëve evropianë për keqtrajtime dhe duke konfirmuar rolin historik të Flotës Sumud si një simbol i solidaritetit njerëzor përballë padrejtësisë. \tesheshi.com\