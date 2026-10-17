Mbi 160 të arrestuar në protestat kundër çmimeve të larta në Francë

Më shumë se 160 persona janë arrestuar në të gjithë Francën në protestat kundër rritjes së çmimeve të karburantit dhe kostos së jetesës, raportoi BBC.
Ministria e Brendshme franceze dënoi ato që i quajti “akte të synuara dhune” dhe akuzoi disa protestues për përpjekje për plaçkitje dhe sulme ndaj policisë. Protestuesit vazhdimisht bënë thirrje që presidenti Emmanuel Macron të japë dorëheqjen.
Demonstratat e 17 tetorit pritet të shndërrohen në një protestë të madhe mbarëkombëtare kundër çmimeve të larta. Mobilizimi i së shtunës vjen pas thirrjeve në rrjetet sociale për ringjalljen e lëvizjes së “Jelekëve të Verdhë”, e cila u shfaq në vitin 2018 në shenjë kundërshtimi ndaj padrejtësive sociale.
Protestat nisën muajin e kaluar në shkollat e periferive të varfra veriore të Parisit, ku pakënaqësia për mungesën e mësimdhënësve dhe kushtet e këqija në objektet shkollore u shndërrua shpejt në një lëvizje mbarëkombëtare kundër pabarazisë, çmimeve të larta dhe rënies së standardeve.
Javët e fundit, mijëra persona janë arrestuar, qindra të tjerë janë lënduar dhe shkolla janë përfshirë nga zjarri. Këto protesta po ndikojnë në fushatën për zgjedhjet presidenciale në vend dhe po tërheqin vëmendjen ndërkombëtare.
Mes protestuesve, plagët veçanërisht të rënda që kanë pësuar disa adoleshentë u janë atribuar armëve të policisë. Qeveria pezulloi përdorimin e një lloji granate nga policia kundër protestuesve të rinj, pasi një 15-vjeçar humbi njërën dorë. /koha