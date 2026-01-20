Franca e quan “shantazh” kërcënimin e Trumpit për tarifa prej 200 për qind për verërat

Ministrja e Bujqësisë e Francës, Annie Genevard kritikoi sot kërcënimin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump për të vendosur tarifa prej 200 për qind për verërat dhe shampanjat franceze, duke e përshkruar këtë veprim si “shantazh” dhe duke paralajmëruar se Parisi dhe BE-ja “nuk mund të qëndrojnë pasivë”, transmeton Anadolu.
Ajo tha se kërcënimi përfaqëson “brutalitet të paparë” dhe përbën përdorimin e presionit ekonomik për qëllime politike, pasi Trump i lidhi tarifat e propozuara me refuzimin e Francës për t’u bashkuar me Bordin e Paqes në Gaza të udhëhequr nga SHBA-ja.
“Ne nuk mund të qëndrojmë pasivë, as Franca dhe as i gjithë Bashkimi Evropian”, tha Genevard për televizionin TF1. “Ky është qartësisht shtrëngim, përdorimi i një arme ekonomike, detyrimeve doganore, për qëllime politike”, shtoi Genevard.
Të hënën, Trumpi i hodhi poshtë vërejtjet e atribuuara Macronit, duke treguar se ai nuk do të bashkohej me Bordin Ndërkombëtar të Paqes që synon zgjidhjen e konfliktit në Gaza, duke iu përgjigjur me kërcënim për tarifa të larta.
“Do të vendos tarifa prej 200 për qind për verërat dhe shampanjat e tij, dhe ai do të bashkohet, por nuk është i detyruar të bashkohet. Dua të them, nëse ai e tha këtë, ndoshta po ma jepni pak më ndryshe, por nëse ai e tha vërtet këtë”, tha presidenti amerikan.
Duke iu përgjigjur kërcënimit, Genevard tha: “Ky është kërcënim i papranueshëm i një brutaliteti të paparë”, duke thënë se sektori i verës tashmë po përballet me vështirësi pavarësisht se ishte “xhevahir i bujqësisë franceze”.
Ajo paralajmëroi se bllokimi mund të dëmtonte edhe interesat e SHBA-së, duke treguar madhësinë e tregut evropian dhe aftësinë e BE-së për t’u hakmarrë. “Amerikanët gjithashtu kanë shumë për të humbur në këtë luftë për pushtet”, tha Genevard duke shtuar se BE-ja ishte pajisur me një instrument anti-shtrëngim nën presidencën e Francës që mund të përdoret kundër interesave të SHBA-së.
Genevard e përshkroi kërcënimin si “deklaratë armiqësore ndaj Francës dhe bujqësisë franceze”, duke thënë se ishte hartuar për të detyruar evropianët të tërhiqeshin.
Zyra e Macronit gjithashtu ndërhyri, duke thënë se kërcënimet me tarifa që synojnë të ndikojnë në politikën e jashtme ishin “të papranueshme dhe joefektive”. “Siç e kemi theksuar gjithmonë, kërcënimet me tarifa për të ndikuar në politikën tonë të jashtme janë të papranueshme dhe joefektive”, tha shoqëruesi i tij për TF1-LCI.