Franca përballet me zjarre të mëdha pranë Parisit, evakuohen rreth 1.000 banorë dhe turistë

Franca po përballet sot me një zjarr të madh pranë Parisit ndërsa një valë e zgjatur e të nxehtit vazhdoi në pjesën më të madhe të vendit, duke shkaktuar evakuime pranë pyllit Fontainebleau, raportoi transmetuesi BFM TV, transmeton Anadolu.
Zjarri pranë pyllit Fontainebleau, rreth 70 kilometra në juglindje të Parisit, detyroi evakuimin e rreth 1.000 banorëve dhe turistëve nga një pjesë e komunës Le Vaudoue ndërsa flakët përparuan drejt shtëpive. Kryebashkiaku i Le Vaudoue-s, Michel Calmy përshkroi “një mur me flakë” që lëvizte me shpejtësi drejt fshatit përpara se të arrinte në skajet e zonave të banuara.
Zëdhënësja e qeverisë, Maud Bregeon tha për RTL se zjarri i Fontainebleaut është “situatë e jashtëzakonshme”, duke thënë se një zjarr i përmasave të tilla në Francën veriore është i paprecedentë. “Situatë e jashtëzakonshme, burime të jashtëzakonshme”, tha ajo duke shtuar se qeveria ka vendosur avionë zjarrfikës “Canadair” dhe avionë “Dash” për të mbështetur operacionet e shuarjes së zjarrit.
Dy avionë “Canadair” mbërritën sot në zonë dhe filluan operacionet e hedhjes së ujit pas grumbullimit të ujit nga lumi Sena. Zjarri erdhi pasi 37 departamente mbetën nën alarmin më të lartë të valës së të nxehtit në Francë, me temperatura ekstreme dhe kushte të thata që rrisin rrezikun e zjarreve në të gjithë vendin.
Bregeon tha se rreth 2.000 qendra ftohjeje u hapën gjatë fundjavës nën planin e urgjencës ORSEC të prezantuar së fundmi nga qeveria për të nxehtit ekstrem për të mbrojtur njerëzit e cenueshëm. Ajo shtoi se sistemi spitalor i Francës mbeti nën presion, por vazhdoi të përballojë rritjen e kërkesës së lidhur me ngrohjen.
Qeveria mbrojti anulimin e disa festimeve të “Ditës së Bastiljes”, duke thënë se masat kanë për qëllim të shmangin mbingarkesën e tepërt të shërbimeve të urgjencës dhe të reduktojnë rrezikun e fishekzjarreve që shkaktojnë zjarre të reja.
Diku tjetër, zjarrfikësit vendosën nën kontroll një zjarr në Cap Frehel në departamentin veriperëndimor Cotes-d’Armor, megjithëse ekipet e emergjencës mbetën në vendngjarje për të parandaluar shpërthimet.
Zëvendësministrja e Mbrojtjes, Alice Rufo tha për transmetuesin TF1 se qeveria shpreson të vendosë avionin transportues të ushtrisë A400M për misionet e shuarjes së zjarrit “në javët e ardhshme” pas përfundimit të trajnimit të pilotëve dhe përgatitjeve të tjera.