Një markë e re telefonash inteligjentë po vjen në Indi

Kompania indiane Fire-Boltt, e njohur kryesisht për orët inteligjente, pritet të hyjë së shpejti në tregun e telefonave inteligjentë me një markë të re të quajtur Boltt, sipas raportimeve të fundit.
Marka e re do të debutojë fillimisht me dy ose tre modele, të gjitha të pajisura me procesorë Unisoc dhe me çmim nën 20.000 rupi indiane, që përkthehet në rreth 180 euro.
Pajisjet synojnë të ofrojnë një kombinim të çmimit të ulët dhe besueshmërisë për të konkurruar me markat e mëdha në segmentin ekonomik.
Sipas thashethemeve, prezantimi i parë i telefonave Boltt mund të ndodhë që në muajin e ardhshëm.
Ndërkohë, marka Fire-Boltt do të vazhdojë të përdoret vetëm për produktet e saj të kategorisë së “pajisjeve të veshshme” (wearables).
Fire-Boltt zotëronte rreth 9.7% të tregut indian të orëve inteligjente gjatë vitit 2025, dhe falë rrjetit ekzistues të shpërndarjes, kompania pritet ta ketë më të lehtë zgjerimin edhe në tregun e telefonave inteligjentë.