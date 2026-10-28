Franca shqyrton bllokimin e rrjeteve sociale gjatë protestave

Qeveria franceze ka shqyrtuar mundësinë e kufizimit të aksesit në rrjetet sociale dhe internetin celular në zona të caktuara, gjatë protestave të zhvilluara të shtunën e kaluar.
Sipas raportimeve në media, qëllimi ishte pengimi i organizimit dhe koordinimit të protestuesve përmes platformave online.
Sipas medias “Politico”, gjatë javës para 24 tetorit, Ministria e Brendshme franceze zhvilloi bisedime me kompanitë e telekomunikacionit për të gjetur mënyra se si mund të kufizohej përdorimi i rrjeteve sociale ose i internetit celular në zona të caktuara, me synimin për të parandaluar organizimin e trazirave.
Çështja mori më shumë rëndësi pasi kryeministri francez, Sébastien Lecornu, u kërkoi operatorëve të telekomunikacionit të përgatiteshin për kufizimin e aksesit në disa platforma, përfshirë rrjetin social amerikan X.
Kjo kërkesë u bë e njohur përmes një letre të publikuar nga media franceze “Blast”.
Sipas raportimit, përfaqësuesit e zyrës së kryeministrit, Ministrisë së Teknologjisë dhe Ministrisë së Brendshme nuk e mohuan ekzistencën e kësaj letre.
Një punonjës i një kompanie telekomunikacioni deklaroi në kushte anonimiteti se synimi kryesor i qeverisë ishte bllokimi i kanaleve të komunikimit që mundësojnë organizimin dhe koordinimin e grupeve të përfshira në trazira.
Një tjetër mundësi e shqyrtuar ishte çaktivizimi i funksioneve të ndarjes së vendndodhjes, me qëllim parandalimin e grumbullimeve të organizuara të personave që mund të mos njiheshin me njëri-tjetrin.
Ndërkohë, Ministria e Brendshme franceze bëri të ditur se gjatë protestave mbarëkombëtare të së shtunës u arrestuan mbi 1.300 persona, ndërsa 53 pjesëtarë të forcave të sigurisë mbetën të plagosur.
Sipas të dhënave zyrtare, në demonstrata morën pjesë rreth 410 mijë persona në të gjithë Francën, prej të cilëve 110 mijë në Paris.
Megjithatë, sindikatat dhanë shifra më të larta, duke vlerësuar pjesëmarrjen në afro 800 mijë protestues në shkallë kombëtare dhe 250 mijë në kryeqytet.
Ministria raportoi gjithashtu se gjatë protestave u grabitën 24 biznese, një shifër dukshëm më e ulët krahasuar me 1.522 bizneset e raportuara një javë më parë, që përfaqëson një rënie prej më shumë se 98 për qind. /tema