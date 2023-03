Francë, dhjetëra të arrestuar në protestat kundër reformës së pensioneve

Dhjetëra persona janë arrestuar në protestat e mbajtura në kryeqytetin e Francës, Paris, kundër reformës së pensioneve, raporton Anadolu.

Mijëra persona dolën në rrugët e Parisit, duke reaguar ndaj hapit të qeverisë për të zbatuar pa votim në Parlament rregulloren e cila përfshin rritjen e moshës së pensionit në 64 vjeç.

Protestuesit u drejtuan në rrugët në jug të qytetit për shkak të ndalimit të protestave në sheshin pranë Parlamentit në Paris dhe përreth bulevardit Champs-Elysees në të cilën ndodhet Harku i Triumfit.

Protestuesit i vunë flakën koshave të plehrave, biçikletave dhe skuterëve si dhe brohoritën me slogane kundër policisë.

Ekipet e policisë u përpoqën të shpërndajnë protestuesit duke ndërhyrë me gaz lotsjellës dhe shkopinj gome. Edhe ndaj protestuesve që u mblodhën në sheshin “Italia” u përdor ujë me presion ku disa protestues u plagosën.

Sipas lajmeve në mediat franceze që bazohen në burimet e policisë, thuhet se në Paris deri më tani janë arrestuar 71 protestues.

Unioni Kombëtar Francez i Gazetarëve në një deklaratë me shkrim bëri të ditur se në protestat e djeshme në Paris janë arrestuar 2 gazetarë.

Protestuesit kundër reformës filluan të protestojnë pasi kryeministrja Elisabeth Borne u përpoq më 16 mars ta vendosë rregulloren në zbatim pa e paraqitur për votim në Parlament duke përdorur paragrafin 3 të nenit 49 të Kushtetutës.

🇵🇾 France, police start making mass arrests as protests across the country see a large surge.

Tyranny lasts as long as the people tolerate it.#1776worldwide pic.twitter.com/p4Wcj2DHI7

— Peter James (@infowakening) March 17, 2023