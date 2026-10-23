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FSK-ja për herë të parë pjesë e trajnimit për liderë të rinj ushtarakë në Kroaci

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka njoftuar se është përmbyllur trajnimi për zhvillimin e liderëve të rinj ushtarakë në Qendrën “Marko Babić” të Ushtrisë Kroate, pas marshimit taktik prej 88 kilometrash nga Udbina deri te Kalaja e Kninit.

Për herë të parë, pjesë e këtij trajnimi ishte edhe Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK), me pjesëtarët e saj që u stërvitën së bashku me ushtarakë nga Kroacia, Sllovenia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi.

Sipas Maqedoncit, ky ishte numri më i madh i pjesëmarrësve të huaj në këtë trajnim deri më tani.

Ministri bëri të ditur se marshimi përmbyllës kishte edhe domethënie simbolike, duke nderuar historinë dhe sakrificën e popullit kroat gjatë Luftës Atdhetare.

Ai theksoi se programi, i cili karakterizohet nga kërkesa të larta fizike dhe mendore, synon zhvillimin e qëndrueshmërisë, aftësive drejtuese dhe vendimmarrjes në rrethana sfiduese.

Maqedonci përgëzoi pjesëtarët e FSK-së për përfaqësimin e tyre, duke vlerësuar se kjo përvojë kontribuon në avancimin e aftësive profesionale të kuadrove ushtarake dhe në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë.

“Falënderoj homologun tim, Ivan Anušić, dhe Ushtrinë Kroate për këtë bashkëpunim të rëndësishëm”, ka shkruar Maqedonci në një postim në Facebook.

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