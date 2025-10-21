Një ekip nga akademia ushtarake e Forca e Sigurisë së Kosovës kanë marrë pjesë në Javën Ndërkombëtare të Akademive Ushtarake në Shkollën e Oficerëve në Gjermani.
Kështu ka bërë të ditur, ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci në një postim në Facebook.
“FSK pjesë e Javës Ndërkombëtare të Akademive Ushtarake në Shkollën e Oficerëve në Gjermani. Në kuadër të bashkëpunimit me Republikën Federale të Gjermanisë, një ekip nga Akademia Ushtarake e FSK-së, Qendra për Studime Universitare ( QSU) morën pjesë në Javën Ndërkombëtare të Akademive Ushtarake në Shkollën e Oficerëve në Gjermani”, ka shkruar Maqedonci.