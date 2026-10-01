Ftohja ju ka kapluar? Këto ushqime mund t’ju ndihmojnë në rikuperim

Kur luftoni me një ftohje, oreksi juaj shpesh dobësohet, por ushqime të caktuara mund të ndihmojnë me hidratimin, të forcojnë imunitetin dhe të lehtësojnë simptomat e dhimbjes së fytit, kollës dhe hundës së bllokuar.
Sipas Health, bananet janë të buta për sistemin tretës dhe shpesh janë të pranueshme edhe kur nuk ndiheni mirë. Ato përmbajnë fruktane, sheqerna me veti antivirale që mund të mbështesin sistemin imunitar.
Manaferrat si boronicat dhe mjedrat janë të pasura me antioksidantë dhe kanë veti anti-inflamatore dhe antivirale.
Lëngjet e ngrohta mund të jenë veçanërisht të dobishme gjatë një ftohjeje. Kopra ka veti anti-inflamatore, aminoacide dhe minerale që mbështesin imunitetin dhe mund të përgatitet me hudhër, xhenxhefil, piper kajen, shafran të Indisë dhe piper të zi. Supa gjithashtu mund të ndihmojë sepse avulli lëviz mukusin nëpër hundë dhe lehtëson bllokimin, ndërsa lëngu ndihmon në hidratimin.
Karrotat mund të shtohen në lëngje mishi ose supa dhe mbështesin imunitetin me përmbajtjen e tyre të beta-karotenit. Lakra jeshile dhe spinaqi janë gjithashtu të dobishëm sepse përmbajnë vitamina dhe minerale, duke përfshirë vitaminën C, vitaminën E dhe flavonoide.
Specat, veçanërisht speci kajen, mund të hollojnë mukusin dhe të lehtësojnë bllokimin e hundës, ndërsa kapsaicina mund të ndihmojë në qetësimin e sulmeve të kollitjes.
Çaji i kamomilit përmban flavonoide me veti anti-inflamatore dhe mund t’ju ndihmojë të ndiheni më mirë. Lëngu i shegës mbështet imunitetin me efekte antimikrobike dhe anti-inflamatore, ndërsa mjalti mund të lehtësojë kollën tek fëmijët. Mjalti nuk duhet t’u jepet fëmijëve nën një vjeç sepse mund të shkaktojë botulizëm.
Frutat agrume si portokalli, limoni dhe limoni përmbajnë vitaminë C dhe folat, lëndë ushqyese të rëndësishme për funksionimin e sistemit imunitar. Qershitë, falë vitaminës C dhe melatoninës, mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave dhe të mbështesin gjumin e shëndetshëm, i cili është i rëndësishëm në luftën kundër viruseve dhe baktereve.
Hudhra përmban fruktane dhe është përdorur prej kohësh kundër infeksioneve, por nevojiten më shumë kërkime mbi efektivitetin e saj për ftohjet.
Xhenxhefili mund të ndihmojë në lehtësimin e të përzierave dhe të vjellave dhe përmban lëndë ushqyese anti-inflamatore, megjithëse provat për efektet e tij janë të kufizuara. Shafrani i Indisë përmban kurkuminë, një përbërës i fuqishëm anti-inflamator, dhe efektet e tij përforcohen kur kombinohet me piper të zi.
Arrat janë ndër ushqimet më të zakonshme anti-inflamatore dhe përmbajnë lëndë ushqyese të rëndësishme për imunitetin, duke përfshirë vitaminat E dhe B6, bakrin dhe folatin.