Fukaraja që shiste akull.

✍️- Ibn el-Xhevzi përmend në librin e tij “El-Mud’hesh” se një burrë shiste akull dhe thërriste: “Mëshiro atë që po i shkrihet kapitali!”
Një nga besimtarët (selefët) e drejtë tha: “E kam lexuar Suren El-Asr (koha) për njëzet vjet dhe ende nuk e kuptoj kuptimin e saj.
Pyesja veten se si gjendja e paracaktuar e njerëzimit në këtë sure është humbja, dhe Zoti e konfirmon atë me siguri të plotë, pastaj bën një përjashtim (nga humbësit) për ata që shpëtohen nga humbja bazuar në katër cilësi:
Besim, vepra të mira, urdhërim për të vërtetën dhe urdhërim për durim.”
🌴- Derisa një ditë dëgjova një shitës akulli duke u thirrur kalimtarëve, duke u lutur: “Mëshiro ata që po i shkrihet kapitali!”
Sepse akulli është ujë i ngrirë, dhe një pikë uji që bie nuk do të kthehet më kurrë. Atëherë e kuptova kuptimin e betimit në Suren El-Asr.
Kapitali juaj në këtë botë është jeta juaj, dhe çdo moment që kalon nuk do të kthehet më kurrë. Secili prej nesh po humbet kapitalin e tij.
Pra, bëhu i kujdesshëm për kapitalin tënd, (jetën) që është koha që po jeton, përpara se koha jote të mbarojë.
Dhe ku do të përfundojmë ne, njerëzit e kësaj bote?
🌴- Zoti të dhëntë jetë të gjatë dhe të bekoftë veprat e tua. Ki kujdes nga ata që të vjedhin kapitalin (kohën e jetës tënde).
Secili prej nesh e di se kush po na vjedh kapitalin. Mos humb asnjë moment të kapitalit tënd ndërsa nuk e kujton Zotin ose nuk i bindesh Zotit dhe të Dërguarit të Tij (paqja qoftë mbi të).
Koha jote qoftë e bekuar në nënshtrim dhe bindje ndaj Zotit të Plotfuqishëm.
Prof. ass. dr. Musa Vila