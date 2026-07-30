“Idiotë të shthurrur”: kush e tha dhe për kë e tha?
Shtëpia e Bardhë ka mohuar pretendimet se Presidenti i SHBA-së Donald Trump u zuri gjumi gjatë funeralit të senatorit Lindsey Graham, pasi pamjet nga ceremonia shkaktuan reagime të shumta në mediat sociale.
Videot tregojnë Trump-in të ulur me sytë e mbyllur pas një fjalimi kushtuar Graham, duke shkaktuar komente nga disa përdorues të mediave sociale se presidenti i SHBA-së dyshohet se ra në gjumë.
Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Davis Ingle, i hodhi poshtë pretendimet dhe tha se Trump nuk ishte në gjumë, por se po mendonte për humbjen e një miku të ngushtë pas fjalimit. Ai i quajti kritikët që pretendonin ndryshe “idiotë të shthurur”, sipas mediave amerikane.
Debati u përhap shpejt në mediat sociale, ku disa përdorues ndanë foto dhe video duke pretenduar se Trump ishte plotësisht “i humbur nga gjumi”. Të tjerë i dolën në mbrojtje, duke deklaruar se këto ishin momente të shkurtra të mbylljes së syve.
Diskutime të ngjashme rreth sjelljes së Trump-it gjatë paraqitjeve publike janë shfaqur edhe më parë, kur kritikët komentuan për sytë e tij të mbyllur gjatë ngjarjeve të ndryshme në Shtëpinë e Bardhë dhe në takime zyrtare. Ekipi i tij më parë i ka hedhur poshtë akuza të tilla, duke pretenduar se ato ishin interpretime të padrejta.
Funerali iu kushtua senatorit Lindsey Graham, një politikan republikan i vjetër nga Karolina e Jugut, i cili vdiq më parë këtë muaj pas një këputjeje të aortës. Trump e përshkroi atë në fjalimin e tij të lamtumirës si një burrë shteti të shquar dhe një figurë të rëndësishme në Kongresin e SHBA-së.
Në fakt, ishte një nga politikanët më të pashpirt amerikan, për vdekjen e të cilit janë gëzuar jo pak njerëz. Më saktë, ishte një sionist me gjuhë brutale dhe të pacipë. /tesheshi