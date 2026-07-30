Mbipopullimi i burgjeve, Italia miraton ligjin për lirimin e mijëra të burgosurve me varësi nga droga dhe alkooli

Parlamenti i Italisë miratoi të mërkurën një ligj që potencialisht u lejon mijëra të burgosurve me varësi nga droga ose alkooli të vuajnë dënimet e tyre në shtëpi, ndërsa i nënshtrohen programeve të rehabilitimit, në një përpjekje për të lehtësuar mbipopullimin e burgjeve.
Burgjet italiane funksionojnë me rreth 140% kapacitet, sipas grupit të të drejtave të të burgosurve Antigone. Ky është një nga rekordet më të këqija të mbipopullimit në Bashkimin Evropian, së bashku me Francën.
Ministri i Drejtësisë Carlo Nordio tha se masa mund të zbatohet për më shumë se 10,000 të burgosur me varësi nga droga, nga një popullsi burgu prej rreth 65,000. Sipas një dokumenti parlamentar, 3,700 të burgosur të tjerë me probleme me alkoolin mund të përfitojnë gjithashtu.
Megjithatë, Antigona ishte skeptike në lidhje me shifrat, duke vënë në dukje se lirimi i të burgosurve varej nga disa kushte dhe se fondet e siguruara nga ligji në teori do të financonin më pak se 600 vende në komunitetet e rehabilitimit.
Kryeministrja Giorgia Meloni e quajti projektligjin një fitore në disa fronte që do të zvogëlonte presionin mbi burgjet dhe do të ndihmonte në largimin e të varurve nga krimi.
Qeveria e saj vitin e kaluar u zotua gjithashtu të krijojë 15,000 vende shtesë në burgje, por ende nuk është shtuar asnjë kapacitet i ri.
Reforma e burgjeve është politikisht e ndjeshme për Melonin, me zgjedhjet kombëtare që po afrohen vitin e ardhshëm dhe partinë e opozitës së ekstremit të djathtë Futuro Nazionale që e kritikon atë dhe aleatët e saj për atë që i shohin si shumë të butë ndaj krimit dhe emigracionit.