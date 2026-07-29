Media iraniane: Katër anëtarë të Gardës Revolucionare të vrarë në sulmin amerikano-saudit në Irak

Katër pjesëtarë të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) janë vrarë në sulmet ajrore të SHBA-së dhe Arabisë Saudite gjatë natës në provincën Diyala të veriut të Irakut, sipas mediave iraniane të mërkurën.
Agjencia e lajmeve Mehr identifikoi katër personat si Ali Asghar Astaneh, Abolfazl Motaqi, Morteza Akbari dhe Amir Abbas Darhamforoush, duke thënë se të gjithë ishin nga qyteti Kashan në Iranin qendror.
Agjencia tha se ata u vranë në një sulm SHBA-Arabi Saudite në Diyala, por nuk dha detaje të mëtejshme mbi rolin e tyre apo rrethanat e sulmit.
Raportimi erdhi disa orë pasi mediat iraniane njoftuan se disa irakianë të plagosur në të njëjtat sulme ishin transferuar në Iran përmes pikëkalimit kufitar Khosravi për trajtim mjekësor.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane dhe saudite kryen sulme të përbashkëta precize ndaj objektivave të lidhura me grupet e rreshtuara me Iranin në Irak, duke deklaruar se operacioni kishte në shënjestër objekte të lidhura me sulme ndaj forcave amerikane dhe infrastrukturës energjetike të Arabisë Saudite.
Arabia Saudite tha se sulmet u kryen në vetëmbrojtje sipas nenit 51 të Kartës së OKB-së, pas sulmeve të kryera nga territori irakian ndaj objekteve të naftës të mbretërisë. Riadi paralajmëroi se do të ndërmarrë veprime të mëtejshme ushtarake nëse grupet e mbështetura nga Irani kryejnë sulme të tjera.
Forcat e Mobilizimit Popullor (PMF), një koalicion kryesisht i mbështetur nga Irani i grupeve të armatosura shiite, konfirmuan se disa nga selitë e tyre u goditën në sulme, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 20 pjesëtarëve të tyre, plagosjen e 32 të tjerëve dhe dëme të mëdha materiale.
Irani i ka dënuar sulmet, duke i cilësuar si shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Irakut.