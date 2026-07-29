Ministri i Jashtëm turk takohet me shefin e ri të Byrosë Politike të Hamasit

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, u takua të mërkurën me Khalil al-Hayya, kreun e sapozgjedhur të Byrosë Politike të Hamasit, dhe një delegacion të Hamasit, sipas burimeve nga Ministria e Jashtme turke, transmeton Anadolu.
Burimet thanë se Fidan e uroi al-Hayya-n për emërimin e tij gjatë takimit.
Al-Hayya e informoi Fidanin për situatën në Gaza dhe në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke thënë se qeveria izraelite e udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu ka intensifikuar ato që ai i përshkroi si aktivitete të paligjshme të vendbanimeve dhe sulme ndaj vendeve të shenjta në Kuds.
Ai tha gjithashtu se Hamasi vazhdon të mbajë qasje konstruktive ndaj negociatave të paqes dhe dha informacion mbi përpjekjet për pajtimin palestinez.
Fidan rikonfirmoi mbështetjen e fortë të Turqisë për atë që ai e quajti “kauzën e drejtë” të palestinezëve në çdo fushë dhe në çdo platformë ndërkombëtare.
Sipas burimeve, Fidan tha se Turqia ka punuar për të mbajtur në agjendën e komunitetit ndërkombëtar atë që ai i cilësoi si krimet e qeverisë së Netanyahut në Gaza dhe Bregun Perëndimor, si dhe sulmet ndaj vendeve të shenjta.
Ai shtoi se Ankaraja do të vazhdojë të bëjë çdo përpjekje për të rritur dërgesat e ndihmave humanitare në Gaza.
Fidan tha gjithashtu se Turqia do të vazhdojë të mbështesë procesin e paqes në Gaza dhe shprehu vlerësim për rolin që Hamasi ka luajtur në këto përpjekje.