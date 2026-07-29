Iraku dënon sulmet SHBA-Arabi Saudite, zbulon masa sigurie për të parandaluar kërcënimet nga territori i tij

Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Irakut dënoi të mërkurën sulmet SHBA-Arabi Saudite ndaj objektivave brenda vendit dhe njoftoi një sërë masash sigurie që synojnë parandalimin e përdorimit të territorit irakian për kërcënimin e vendeve fqinje, transmeton Anadolu.
Sipas Agjencisë Irakiane të Lajmeve, këshilli, i kryesuar nga kryeministri dhe komandanti i përgjithshëm i Forcave të Armatosura, Ali al-Zaidi, zhvilloi një mbledhje urgjente për të diskutuar situatën e sigurisë në vend pas sulmeve SHBA-Arabi Saudite, të cilat shkaktuan të vrarë dhe të plagosur në Irak.
Ai miratoi një plan gjithëpërfshirës sigurie për të forcuar kontrollin në gjithë vendin, për të parandaluar shkeljet e sovranitetit të Irakut dhe “për të garantuar që asnjë grup apo aktor të mos përdorë territorin irakian për të kërcënuar shtetet fqinje”, raportoi agjencia.
Këshilli tha se sulmet SHBA-Arabi Saudite ndodhën ndërsa qeveria irakiane ishte në kontakt me palët përkatëse për të verifikuar dhe adresuar shqetësimet e ngritura nga Washingtoni dhe Riadi lidhur me sulmet e kryera nga territori irakian kundër Arabisë Saudite.
Gjithashtu, ai udhëzoi Ministrinë e Jashtme që të ndjekë të drejtat ligjore të Irakut sipas së drejtës ndërkombëtare dhe Kartës së OKB-së, duke dokumentuar sulmin dhe duke ndërmarrë masat e nevojshme diplomatike dhe ligjore.
Këshilli rikonfirmoi refuzimin e qeverisë ndaj të gjitha akteve armiqësore, pavarësisht palës përgjegjëse apo justifikimeve të përdorura, duke theksuar se reagimi ndaj sulmeve të tilla bie ekskluzivisht në kompetencën e institucioneve kushtetuese të Irakut.
Ai riafirmoi angazhimin e qeverisë për promovimin e stabilitetit rajonal dhe ndjekjen e një politike të jashtme të bazuar në dialog, bashkëpunim, respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënie të mira fqinjësore, duke thënë se kanalet diplomatike mbeten mjeti i preferuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
Këshilli gjithashtu rikonfirmoi angazhimin për zbatimin e marrëveshjes së sigurisë që parashikon tërheqjen e koalicionit ndërkombëtar kundër DEASH/ISIS-it deri në fund të shtatorit dhe përfundimin e masave që sigurojnë se armët mbeten ekskluzivisht në duart e shtetit.