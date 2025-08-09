Funksioni i klonimit të pajisjeve të Honor tani është i pajtueshëm me Android, iOS dhe Harmony OS Next

Honor para disa muajsh prezantoi funksionin AI Connect, i cili lejon transferimin pa tela të skedarëve midis pajisjeve Honor dhe atyre me sistemin iOS të Apple.
Tani, ky brend ka prezantuar një funksion të ri të klonimit të pajisjeve, i cili është i përputhshëm me Android, iOS dhe HarmonyOS Next të Huaweit.
Honor ka përmirësuar aplikacionin e tij Device Clone për të mbështetur klonimin nga dhe në pajisje që përdorin këto tre sisteme operative. Kjo u mundëson përdoruesve të transferojnë të dhënat lehtësisht nga një pajisje në tjetrën përmes procesit të klonimit, pa pasur nevojë për pajisje shtesë apo aksesorë.
Me këtë, Honor bëhet marka e parë që mbështet transferimin e të dhënave nga pajisjet me sistemin operativ HarmonyOS Next.
Si funksionon procesi i klonimit?
Për të klonuar një pajisje të vjetër, përdoruesit e një smartphone Honor duhet të shkarkojnë dhe instalojnë aplikacionin Device Clone nga dyqani zyrtar i aplikacioneve si në pajisjen e re, ashtu edhe në atë të vjetrën.
Hapat për konfigurim:
Aktivizoni funksionin Device Clone.
Në pajisjen e re, hapni Settings.
Zgjidhni System & Updates, pastaj prekni Device Clone.
Shtypni This is a new device dhe zgjidhni llojin e pajisjes së vjetër (p.sh. HarmonyOS).
Në pajisjen e vjetër ndiqni të njëjtat hapa, por zgjidhni This is an old device.
Më pas:
Skanoni kodin QR që shfaqet në pajisjen e re me smartphonen e vjetër për të lidhur të dyja pajisjet.
Zgjidhni të dhënat që dëshironi të transferoni dhe klikoni Next për të përfunduar procesin.