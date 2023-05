G7: Modi i ofron Zelensky ndihmë për t’i dhënë fund luftës

Në takimin e tij të parë ballë për ballë me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, kryeministri indian Narendra Modi ofroi ndihmën e tij për t’i dhënë fund luftës.

“India dhe unë do të bëjmë gjithçka që është e mundur për zgjidhjen e luftës”, theksoi Modi në samitin e G7 në Hiroshima, Japoni.

Zelensky e falënderoi atë për mbështetjen e Indisë për integritetin territorial dhe sovranitetin e vendit të tij.

Presidenti ukrainas gjithashtu ndau në Telegram se ai i përshkroi Modit nevojën e vendit të tij për çminim dhe spitale të lëvizshme. Zelensky ftoi liderin indian të marrë pjesë në zbatimin e planit të paqes të Ukrainës.

India ka marrëdhënie të mira me Rusinë, nga e cila blen materiale dhe energji mbrojtëse. Qeveria indiane ka mbajtur një qëndrim neutral ndaj luftës ruse të agresionit kundër Ukrainës dhe nuk i miraton sanksionet perëndimore.

Që nga fillimi i luftës një vit më parë, Modi ka folur disa herë me presidentin rus Vladimir Putin dhe në telefon me Zelensky. /atsh

