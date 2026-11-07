Gabim total: Mos i ngoni gratë!

Ai burri u ba senator tue e ndëgju gruen, e na hala e kemi marre me e ndëgju gruen tonë!
Përkundrazi, ngoni gratë, nëse doni me pasë sukses!
Normalisht, gratë e mençme e të forta, që kanë personalitet, mendim të vetin e interesa në jetë, e jo ato që tanë ditën e kalojnë para ekranit tue e përcjellë Big Brother-in. 😂
Se burri nuk bahet ma i fortë veç prej dashnisë së gruas, por edhe prej mendjes së saj, karakterit, këshillave e bisedave që i sjell në jetën e tij.
Ky pretendimi i vjetër po del i saktë: Mbrapa çdo burri të suksesshëm qëndron një grua e fortë! ❤️
Hoxhë Halil Avdulli