Gabimet që bëni kur filloni stërvitjen

Zakonet para stërvitjes mund të çojnë në rezultate të tmerrshme .

Mund të jetë aq e thjeshtë sa të shmangni pirjen e kafesë ose të vishni rrobat e duhura. Sido që të jetë, me rutinën e duhur, trupi juaj do të jetë në gjendje të funksionojë në një nivel më të lartë, duke ju çuar gjithnjë e më pranë qëllimit që keni dëshiruar.

Mos filloni të stërviteni me stomak bosh

Disa njerëz përdorin kardio “të shpejtë”, e cila bëhet me stomak bosh. Teoria është që trupi juaj do të ushqehet me yndyrë dhe karbohidrate si energji, e cila mund të ndihmojë që të bini më shumë në peshë.

Sidoqoftë, nëse nuk keni ngrënë asgjë disa orë para se të stërviteni, trupi juaj mund të fillojë të përdorë proteina si lëndë djegëse. Kjo do të thotë që ju do të keni më pak proteina që muskujt tuaj të riparohen dhe të ndërtohen.

Gjithashtu, nëse përqendroheni në përdorimin e yndyrës si burimin tuaj kryesor të energjisë, nuk do të thotë që trupi juaj do të djegë më shumë kalori.

Mos pini shumë ujë para se të stërviteni

Është e rëndësishme të jeni të hidratuar mirë para një stërvitjeje, por evitoni konsumin e një sasie të madhe uji, sepse nëse e bëni, gjaku do të përpiqet të ekuilibrojë nivelet e kripës.

Qelizat tuaja mund të fryhen dhe mund të përjetoni simptoma si marramendje, dhimbje, dhe madje të vjella. Është më mirë të pini ujë 1 deri në 2 orë para trajnimit.

Mos dremitni për një kohë të gjatë

Është në rregull të bëni një gjumë të shkurtër para se të stërviteni, për sa kohë që kjo zgjat rreth 30 minuta.

Është konsideruar si një “dremitje e energjisë” dhe mund të rrisë përqendrimin dhe energjinë tuaj.

Mos u vishni trashë ose hollë

Edhe nëse jeni duke u stërvitur në ditën më të ftohtë të vitit, nuk duhet të visheni trashë. Ju mund të nxeheni shumë dhe do të djersiteni shumë. Pastaj, nëse era e ftohtë fryn, djersa do të avullojë shpejt, duke ju ftohur.

Anasjelltas, në ditët e nxehta, zgjidhni pëlhura që do të lejojnë lëkurën tuaj të marrë frymë. Zgjidhni rroba që do të jenë komode dhe të freskëta dhe që do t’ju lejojnë të lëvizni lirshëm.