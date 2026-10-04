Galaxy S27 Ultra mund të jetë më i rëndë se S26 Ultra – ja sa pritet të peshojë

Samsung duket se nuk po synon ta bëjë Galaxy S27 Ultra më të lehtë se paraardhësi. Një rrjedhje e re pretendon se modeli i ardhshëm do të ketë pothuajse të njëjtën trashësi si S26 Ultra, por do të peshojë pak më shumë.
Sipas informacioneve të publikuara nga tipsteri Ice Universe, Galaxy S27 Ultra do të ketë trashësi rreth 7.9 milimetra, duke përputhur kështu dimensionin e pretenduar më herët nga renderat CAD.
Kjo do të thotë se, të paktën për nga trashësia, telefoni nuk pritet të sjellë ndonjë ndryshim të madh krahasuar me Galaxy S26 Ultra, i cili gjithashtu raportohet me trashësi 7.9 mm.
Ndryshimi më interesant lidhet me peshën. Sipas të njëjtit burim, Galaxy S27 Ultra do të peshojë rreth 218 gramë, ndërsa S26 Ultra peshon 214 gramë. Pra, modeli i ri mund të jetë rreth 4 gramë më i rëndë.
Arsyeja mund të fshihet te bateria. Thashethemet e fundit sugjerojnë se Samsung mund ta pajisë S27 Ultra me një bateri më të madhe, me kapacitet prej 5,700 mAh.
Nëse kjo shifër rezulton e saktë, rritja e kapacitetit të baterisë mund të jetë një nga arsyet kryesore për peshën shtesë.
Galaxy S27 Ultra pritet të prezantohet në fillim të vitit të ardhshëm, por Samsung ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht specifikat e pajisjes.
Pra, sipas rrjedhjeve aktuale, S27 Ultra mund të jetë po aq i hollë sa S26 Ultra, por pak më i rëndë – në këmbim të mundshëm të një baterie dukshëm më të madhe.