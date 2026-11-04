Gara për Senatin amerikan në Miçigan ngushtohet mes Abdul El-Sayed dhe Mike Rogers

Epërsia fillestare e kandidatit demokrat Abdul El-Sayed ndaj rivalit republikan Mike Rogers po ngushtohet, ndërsa vazhdon numërimi i votave në garën e ngushtë për Senatin amerikan në shtetin e Miçiganit.
Rezultati mbetet i paqartë, pasi diferenca mes dy kandidatëve është shumë e vogël. Një pjesë e madhe e votave të numëruara deri tani vijnë nga qarqe që tradicionalisht mbështesin demokratët, si Oakland, Kent, Wayne dhe Washtenaw.
Ndërkohë, Rogers ka kryesuar në fazat e para të numërimit në qarqet Eaton, Ottawa dhe Livingston, ndërsa në qarkun Macomb dy kandidatët janë pothuajse të barabartë.
Kjo garë konsiderohet ndër më të rëndësishmet në SHBA, pasi të dyja partitë kryesore po luftojnë për kontrollin e Senatit gjatë dy viteve të fundit të mandatit të presidentit Donald Trump.
Rogers, ish-anëtar i Kongresit amerikan, i cili humbi ngushtë garën për Senat në vitin 2024, dhe El-Sayed, ish-zyrtar i shëndetit publik dhe kandidat për guvernator në vitin 2018, garojnë për të zëvendësuar senatorin demokrat Gary Peters, i cili po largohet nga detyra. /mesazhi