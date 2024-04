Gati 200 trupa u gjetën në varr masiv në spitalin në Khan Younis të Gazës – VIDEO

Ekuipazhet e mbrojtjes civile palestineze kanë zbuluar një varr masiv brenda Kompleksit Mjekësor Nasser në Khan Younis të Gazës, me 180 trupa të gjetur deri më tani, mësoi Al Jazeera, ndërsa Izraeli ka vazhduar bombardimet e enklavës së shkatërruar bregdetare për më shumë se gjashtë muaj.

Zbulimi vjen pasi ushtria izraelite tërhoqi trupat e saj nga qyteti jugor më 7 prill. Pjesa më e madhe e Khan Younis është tani në gërmadha pas muajsh bombardimesh të pamëshirshme izraelite dhe luftimesh të rënda.

“Në oborrin e spitalit, anëtarët e mbrojtjes civile dhe mjekët ndihmës kanë nxjerrë 180 trupa të varrosur në këtë varr masiv nga ushtria izraelite. Trupat përfshijnë gra të moshuara, fëmijë dhe të rinj”, tha Hani Mahmoud i Al Jazeera, duke raportuar nga Khan Younis.

Nga agjenci tjera u lajmërua se numri i trupave mund të jetë shumë më i lartë.

Today a mass grave was discovered in Nasser Hospital in Khan Younis, so far 210 bodies have been recovered. Israel killed them and tried to cover their tracks. This is perhaps the biggest mass grave this century. Israel is a war criminal pic.twitter.com/jmjWIRdCCh

— Ahmed Masoud (@masoud_ahmed) April 21, 2024