Gaza e Ballkanit me emrin Srebrenicë: jo më kot xhelatët janë miq!

E përbashkëta e serbëve me izraelitët, vrasja e fëmijëve!
Më shumë se 440 të mitur, viktima të gjenocidit, janë varrosur në varrezat e Qendrës Memoriale Srebrenicë-Potoçari, të cilët janë identifikuar dhe gjetur në varre masive. Shumë prej tyre ende kërkohen.
Të gjithë këta fëmijë ishin thjesht fëmijë që nuk e kuptonin se çfarë po ndodhte, dhe nuk arritën kurrë ta zbulonin sepse nuk mbijetuan. Ata që mbijetuan sot janë të vetëdijshëm për të kaluarën, por edhe për të ardhmen, flasin me zë të lartë për gjenocidin dhe paralajmërojnë se nuk duhet harruar.
Kjo është ajo për të cilën folën viktimat e mbijetuara të gjenocidit të Srebrenicës.
“Mendoj se të gjithë këta fëmijë, edhe nëse nuk e kuptonin pse ishin atje, ishin më shumë se të guximshëm dhe disi të bindur ndaj prindërve të tyre, dhe në kuriozitetin e tyre për të parë se çfarë do të ndodhte më pas”, tha Almasa Salihoviç.
“Mund të thuhet me siguri se në Srebrenicë u krye një krim gjenocidi brez pas brezi, duke pasur parasysh se më shumë se 660 të mitur që u zhdukën në vitin 1995 u raportuan në ISMP. Të gjithë u vranë, por jo të gjithë janë gjetur dhe identifikuar”. thotë Adem Mehmedoviç.
Fëmijët e Srebrenicës ishin thjesht fëmijë që nuk e kuptonin fare luftën, pse ishin në atë mjedis, kush dhe pse donin t’i vrisnin? Shumë as nuk e morën vesh, sepse u vranë. Ata që mbijetuan tani po përhapin të vërtetën për gjenocidin.
“Është e vërtetë që të rinjtë e Srebrenicës u vranë, se të gjithë ata që mund të ndërtonin një të ardhme në këtë zonë u vranë në gjenocidin e vitit 1995”, shton Salihoviç.
Mehmedovic kujton se më shumë se 440 të mitur që u identifikuan dhe u gjetën në varre masive janë varrosur në varrezat e qendrës përkujtimore deri më tani.
“Aktualisht, më shumë se 250 të rinj të lindur në vitin 1977 janë varrosur në varrezat e qendrës përkujtimore. Kemi edhe raste kur ata të vrarët ishin lindur në vitet ‘78, ‘79, ‘80, ‘81, ‘82, ‘83, ’84”, thotë ai.
Fëmijët më shpesh ose janë vrarë nga granata dhe snajperë ose janë vrarë me prindërit e tyre. Pas gjenocidit, mbetjet e fëmijëve të Srebrenicës u gjetën në varre të ndryshme masive, dhe shumë prej tyre ende kërkohen.
Pra, Gaza e sotme i ngjan Sebrenicës së djeshme. Në dy rastet, viktimat muslimanë, pa iu patur asnjë borxh historik vrasësve të tyre. Vrasësit, sot janë në aleancë me njëri tjetrin. Pra serbë dhe izraelitë. Dhe për turp, aleatë të të dytëve në Ballkan janë ata që qeverisin Shqipërinë. /tesheshi