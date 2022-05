Gazetari tregon momentin kur kolegia e tij u vra nga forcat izraelite – VIDEO

Gazetari Palestinez Ali al-Samudi rrëfen momentin kur kolegia e tij, Shireen Abu Akleh, u qëllua dhe u vra nga forcat izraelite.

Të dy Samudi dhe Akleh u qëlluan ndërsa mbulonin një sulm të ushtrisë izraelite në kampin e refugjatëve Jenin në Bregun Perëndimor të pushtuar të mërkurën.

Ja çfarë thotë Ali:

Ali: Ne do të filmonim një bastisje të ushtrisë izraelite,

pastaj filluan të qëllojnë mbi ne,

ata nuk na kërkuan të largoheshim apo të ndaleshim,

na qëlluan,

një plumb më goditi mua dhe një tjetër e goditi Shirinin

dhe e vranë me gjakftohtësi,

sepse ata janë vrasës

dhe specializohen vetëm në vrasjen e palestinezëve.

Intervistuesi: Ata pretendojnë se palestinezët e qëlluan atë?

Ali: Rreth nesh nuk kishte luftëtarë të rezistencës.

Kur ka luftëtarë palestinezë që gjuajnë, ne nuk shkojmë.

Intervistuesi: Faleminderit Ali

#Palestinian journalist Ali al-Samudi recounts the moment his colleague, #Shireen Abu Akleh, was shot & killed by #Israeli forces. Both Samudi and Akleh were shot while covering an #Israeli army raid in Jenin refugee camp in the occupied West Bank on Wednesday

(Video Credit: MEE) pic.twitter.com/dTvg4cLbgl

— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) May 11, 2022