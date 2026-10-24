Gjakderdhja e mishrave të dhëmbëve dhe tharja e gojës: A janë shenja të kolesterolit të lartë?

Ndryshimet në gojë mund të tregojnë probleme të shëndetit oral, por jo domosdoshmërisht kolesterol të lartë. Mjekët shpjegojnë lidhjen mes sëmundjeve të mishrave të dhëmbëve dhe shëndetit të zemrës
Gjaku që shfaqet gjatë larjes së dhëmbëve, tharja e vazhdueshme e gojës apo mishrat e ënjtur mund të shkaktojnë shqetësim. Në rrjetet sociale këto ndryshime ndonjëherë paraqiten si shenja paralajmëruese të kolesterolit të lartë, por nuk ekzistojnë prova të mjaftueshme shkencore që ato mund të përdoren për të përcaktuar nivelin e yndyrave në gjak.
Megjithatë, shëndeti i gojës dhe ai i enëve të gjakut kanë lidhje të rëndësishme, të cilat nuk duhen nënvlerësuar.
Kolesteroli i lartë zakonisht nuk shkakton simptoma. Një person mund të ndihet plotësisht mirë, edhe kur vlerat e tij janë mbi kufijtë e rekomanduar. Prandaj, analiza e gjakut mbetet mënyra kryesore për zbulimin e çrregullimeve të yndyrave.
Çfarë tregojnë tharja e gojës dhe mishrat e inflamuar?
Tharja e gojës nuk është simptomë karakteristike e kolesterolit të lartë. Ajo mund të shkaktohet nga mungesa e lëngjeve, frymëmarrja përmes gojës, përdorimi i barnave të caktuara ose sëmundjet që ndikojnë në prodhimin e pështymës.
Ndër shkaqet e mundshme janë diabeti dhe sindroma Sjögren, një sëmundje autoimune që prek gjëndrat që prodhojnë lot dhe pështymë.
Edhe disa barna kundër tensionit të lartë, depresionit ose çrregullimeve urinare mund të shkaktojnë tharje të gojës. Megjithatë, terapia nuk duhet ndërprerë pa u konsultuar me mjekun.
Mishrat e skuqur, të ndjeshëm dhe që gjakosin lehtë zakonisht lidhen me gingivitin, inflamacion që shkaktohet kryesisht nga grumbullimi i pllakës bakteriale.
Nëse inflamacioni përparon dhe prek indet e thella që mbështesin dhëmbët, mund të zhvillohet periodontiti. Kjo gjendje mund të shkaktojë tërheqje të mishrave, erë të pakëndshme dhe lëvizshmëri të dhëmbëve.
Këto ndryshime kërkojnë kontroll stomatologjik, por nuk vërtetojnë praninë e kolesterolit të lartë, transmeton Telegrafi.
Si lidhen sëmundjet e mishrave me shëndetin e zemrës?
Shëndeti i gojës nuk është i ndarë nga shëndeti i përgjithshëm.
Studimet kanë treguar një lidhje ndërmjet periodontitit dhe sëmundjeve aterosklerotike kardiovaskulare, të cilat karakterizohen nga krijimi i depozitave në muret e arterieve.
Inflamacioni kronik dhe kalimi i baktereve nga goja në qarkullimin e gjakut mund të luajnë rol në këtë marrëdhënie.
Megjithatë, sëmundjet e mishrave dhe ato të zemrës kanë edhe faktorë të përbashkët rreziku, si pirja e duhanit, diabeti dhe mbipesha.
Shoqata Amerikane e Zemrës thekson se lidhja e vërejtur nuk provon që periodontiti shkakton drejtpërdrejt infarkt, as që trajtimi i tij, i vetëm, parandalon sëmundjet kardiovaskulare.
Cilat ndryshime të dukshme mund të lidhen me kolesterolin?
Ndryshe nga gjakderdhja e mishrave ose tharja e gojës, disa ndryshime në lëkurë mund të lidhen me çrregullime të yndyrave në gjak.
Një shembull janë ksantelazmat, depozita të verdha që zakonisht shfaqen në qepalla, pranë këndeve të brendshme të syve.
Prania e tyre mund të jetë arsye për kontrollin e profilit lipidik, megjithëse nuk do të thotë automatikisht se personi ka kolesterol të lartë.
Po ashtu, mungesa e këtyre shenjave nuk garanton vlera normale të yndyrave në gjak.
Kur duhet të vizitoni stomatologun dhe kur të kontrolloni kolesterolin?
Kontrolli stomatologjik rekomandohet kur mishrat gjakosin vazhdimisht, janë të ënjtur, shkaktojnë dhimbje ose tërhiqen nga dhëmbët.
Edhe tharja e vazhdueshme e gojës duhet vlerësuar, sepse mungesa e pështymës rrit rrezikun e kariesit dhe infeksioneve.
Nëse ënjtja e fytyrës ose e gojës shoqërohet me vështirësi në frymëmarrje apo gëlltitje, nevojitet ndihmë urgjente mjekësore.
Sa i përket kolesterolit, kontrolli është veçanërisht i rëndësishëm te personat me diabet, tension të lartë, histori familjare të sëmundjeve të zemrës ose faktorë të tjerë rreziku.
Profili lipidik përfshin kolesterolin total, LDL-në, HDL-në dhe trigliceridet.
Çfarë mund të bëni për të mbrojtur shëndetin?
Për mbrojtjen e zemrës dhe enëve të gjakut rekomandohen aktiviteti i rregullt fizik, ndërprerja e duhanit dhe ushqyerja me më pak yndyra të ngopura, por më shumë perime, bishtajore, drithëra integrale dhe fibra.
Për shëndetin e mishrave janë të rëndësishme larja e rregullt e dhëmbëve, pastrimi i hapësirave ndërmjet tyre dhe kontrollet periodike te stomatologu.
Mesazhi kryesor është i qartë: ndryshimet në gojë mund të tregojnë probleme që meritojnë kontroll, por kolesteroli i lartë nuk mund të diagnostikohet nga pamja e mishrave apo ndjesia e tharjes së gojës. Për këtë nevojiten analiza laboratorike dhe vlerësim mjekësor.