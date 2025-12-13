Serbë të Bosnjës që luftojnë si mercenarë rusë: sa dhe kush?
Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Ukrainës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se hetuesit kanë identifikuar 12 serbë të Bosnjës që dyshohet se kanë luftuar në Ukrainë si pjesë e kompanive private ushtarake ruse.
Zyra e prokurorit ukrainas nuk mundi të zbulonte më shumë detaje për shkak të konfidencialitetit.
Në shkurt 2024, Ukraina kërkoi ndihmë ligjore nga autoritetet e Bosnjës, duke kërkuar informacion për një person, por në tetor 2024, ato u përgjigjën se agjencitë policore nuk mund ta gjenin personin e specifikuar në adresën e regjistruar.
“Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm tani po shqyrton kërkesa shtesë për bashkëpunim ligjor për të sqaruar pjesëmarrjen e qytetarëve boshnjakë në kompani private ushtarake që operojnë në Ukrainë”, tha Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Ukrainës.
Informacioni në lidhje me qytetarët e huaj, përfshirë ata nga Bosnja, në radhët e forcave ruse në Ukrainë u shfaq gjithashtu në tetor 2025, kur policia e Ukrainës dhe Moldavisë, në bashkëpunim me EUROPOL-in, zbuloi më shumë se 650 persona që janë të lidhur me formacionet paraushtarake ruse Ëagner dhe Redut dhe krime të mundshme lufte në Ukrainë.
Midis 280 qytetarëve të huaj, thuhet se kishte edhe nga Bosnja.
RFE/RL mori informacion jozyrtar nga burimet e inteligjencës se Ukraina dhe Moldavia informojnë rregullisht Bosnjen për informacionin në lidhje me qytetarët e saj në fushën e betejës dhe në grupet mercenare.
Kush është nga Bosnja në Wagner?
Kur bëhet fjalë për formacionin paramilitar rus Wagner dhe serbët e Bosnjës aty, në nëntor 2023, Zyra e Prokurorit të Shtetit të Bosnjës mori një raport nga Administrata Federale e Policisë mbi Davor Saviçiç, për shkak të ekzistencës së bazave për dyshim se ai ishte anëtar i Ëagner-it në periudhën 2014 dhe 2015.
Bazuar në disa video në Telegram dhe rrjetin rus VKontakte, RFE/RL përcaktoi në vitin 2023 se Saviçiç ishte përsëri aktiv kur bëhet fjalë për pushtimin rus të Ukrainës, si dhe qëndronte pas grupit mercenar “Vuk”.
Në mars 2025, shërbimi rus i RFE/RL publikoi një hulumtim që tregonte se Saviçiç është kolonel në Drejtorinë Kryesore të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Ruse, i njohur më mirë si GRU.
Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në shkurt 2022, RFE/RL ka shkruar disa herë për qytetarët e Bosnjës në fushën e betejës në Ukrainë.
Gjatë vitit 2023, Zyra e Prokurorit të Bosnjës hapi hetime për të paktën shtatë persona që morën pjesë aktive në luftën në Ukrainë, informacion i marrë nga RFE/RL në atë kohë.
Megjithatë, agjencitë e sigurisë ngurrojnë të flasin për të dhënat dhe hetimet zyrtare.
RFE/RL zbuloi se Aleksandar Velimiroviç, i cili rekruton dhe fton njerëz nga Ballkani për t’u bashkuar me ushtrinë ruse në rrjetet sociale, është në frontin e luftës.
Velimiroviç është një person i arrestuar dhe i dënuar disa herë në Bosnjë, pas së cilës ai ndryshoi identitetin e tij dhe u bashkua me ushtrinë ruse.
Ai i ka thënë vazhdimisht RFE/RL se ka marrë shtetësinë ruse. /tesheshi