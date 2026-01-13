Gjaku deri në gju në Iran: rënia e regjimit, afër apo larg?

Ambasada virtuale amerikane në Iran i paralajmëroi qytetarët amerikanë të hënën që të largohen menjëherë nga vendi, ndërsa trazirat vazhdojnë të përshkallëzohen në të gjithë vendin.
“Largohu menjëherë nga Irani”, thuhej në alarmin e sigurisë së ambasadës, duke u bërë thirrje qytetarëve të saj të planifikojnë të largohen nga Irani pa ndihmën e qeverisë amerikane.
“Nëse nuk mund të largoheni, gjeni një vend të sigurt në banesën tuaj ose në një ndërtesë tjetër të sigurt”, shtohej në të.
Alarmi u thoshte qytetarëve amerikanë në Iran të prisnin ndërprerje të vazhdueshme të internetit, të planifikonin mjete alternative komunikimi dhe, “nëse janë të sigurta, të merrni në konsideratë largimin nga Irani nëpërmjet tokës për në Armeni ose Turqi”.
Rreth dy mijë njerëz janë vrarë në protestat në Iran, tha një zyrtar iranian për Reuters.
Zyrtari tha se numri i viktimave përfshinte anëtarë të forcave të sigurisë dhe fajësoi për vdekjet “terroristët”.
Vlerësimet e mëparshme nga grupi i të drejtave të njeriut HRANA me seli në SHBA e çojnë numrin e të vdekurve në të paktën 646.
Mungesa e organizimit pengon lëvizjen protestuese të Iranit
Demonstratat përbëjnë një kërcënim të rëndësishëm për udhëheqjen e Iranit, por analistët thonë se lëvizja përballet me pengesa të mëdha.
“Këto protesta ndoshta përfaqësojnë sfidën më serioze për regjimin në vite, si në aspektin e shkallës ashtu edhe të kërkesave politike gjithnjë e më të qarta”, tha Nicole Grajewski, një profesoreshë në Qendrën Sciences Po për Studime Ndërkombëtare në Paris.
Por ajo paralajmëroi se mbetet e paqartë se sa përparim do të bëhet për shkak të “thellësisë dhe qëndrueshmërisë së aparatit shtypës të Iranit”.
Thomas Junot, një profesor në Universitetin e Otavës, tha se nuk besonte se rënia e qeverisë ishte e afërt, megjithëse pranoi pasigurinë në rritje.
“Jam më pak i sigurt në këtë vlerësim sesa isha në të kaluarën”, tha ai, duke vënë në dukje se ndërsa demonstratat janë përhapur, ato ende nuk kanë arritur “masën kritike”.
Arash Azizi, një lektor në Universitetin Yale, tha se protestuesve u mungon një rrjet i qëndrueshëm organizativ i aftë të përballojë shtypjen. Organizimi i grevave në sektorët strategjikë mund të jetë efektiv, por do të kërkonte lidership që aktualisht mungon, shtoi ai.
Irani arrin të mbyllë Starlink
Irani ka përdorur pajisje bllokimi të nivelit ushtarak për herë të parë gjatë mbylljes së vazhdueshme të internetit në të gjithë vendin për të çaktivizuar aksesin në internetin satelitor Starlink. Sipas Iran Wire, pavarësisht se vendi ka dhjetëra mijëra terminale Starlink, lidhja satelitore është ndërprerë masivisht, me rreth 30 përqind të trafikut uplink dhe downlink të bllokuar fillimisht, duke u rritur në më shumë se 80 përqind brenda disa orësh.
Ndryshe nga ndërprerjet e mëparshme, këtë herë vëllimi i përdorimit të Starlink në Iran është dukshëm më i lartë, pavarësisht faktit se autoritetet nuk e kanë legalizuar kurrë përdorimin e tij, i cili mbetet i ndaluar.
Meqenëse terminalet Starlink përdorin sinjale GPS për të lokalizuar dhe lidhur me satelitët, Irani ka bllokuar sistematikisht GPS për një kohë të gjatë, veçanërisht që nga konflikti i vitit të kaluar me Izraelin. Rezultati është disponueshmëria e fragmentuar, me ndërprerje pothuajse të plota në disa pjesë të vendit.
Ekspertët që monitorojnë gjendjen e lirive dixhitale theksojnë se ky nivel kontrolli është i pashembullt. /tesheshi.com/