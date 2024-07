Gjashtë përfitime shëndetësore që lidhen me qershitë

Qershitë nuk janë vetëm fruta të shijshme, por ato janë gjithashtu plot me vitamina dhe minerale të shumta që kanë një efekt pozitiv në shëndetin e përgjithshëm. Aktualisht, sezoni i qershive po vazhdon, por pothuajse ka mbaruar dhe shumë njerëz shijojnë qershitë në ëmbëlsira të ndryshme ose si një meze të lehtë dhe të shijshme.

Ato janë të pasura me antioksidantë, me pak kalori dhe kështu ndikojnë në kontrollin e peshës dhe shumë më tepër. Më poshtë po theksojmë gjashtë përfitime shëndetësore që lidhen me ngrënien e vishnjeve.

Cilat janë përfitimet shëndetësore që lidhen me ngrënien e vishnjeve?

Sipas Health Shots, vishnjat kanë veti të forta anti-inflamatore dhe një efekt anti-inflamator, duke i bërë ato një frut të shkëlqyeshëm për këdo me sëmundje inflamatore si artriti. Ngrënia e qershive mund të ndihmojë me dhimbjen dhe ngurtësimin, ndërkohë që përmirëson shëndetin e kyçeve.

Gjithashtu, ato janë të pasura me antioksidantë si anthocyanins dhe quercetin. Këta antioksidantë në vishnja ndihmojnë në luftimin e stresit oksidativ dhe gjithashtu kanë efektin e reduktimit të inflamacionit, duke reduktuar kështu rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve kronike, siç janë sëmundjet e ndryshme kardiovaskulare.

Falë antioksidantëve dhe përbërjeve anti-inflamatore, vishnjat ndikojnë dhe mbështesin një shëndet më të mirë kardiovaskular, më saktë kanë një efekt pozitiv në shëndetin e zemrës. Përveç uljes së rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve të zemrës, ngrënia e vishnjës ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe uljen e nivelit të kolesterolit, shkruan Index.hr.

Nëse dëshironi të hani fruta të pasura me vitamina A dhe C, të cilat janë thelbësore për një sistem të shëndetshëm imunitar, duhet të hani më shpesh qershi. Këto vitamina kombinohen për të ndihmuar në forcimin e mbrojtjes së trupit kundër infeksioneve dhe promovojnë shëndetin e përgjithshëm.

Përveç përfitimeve të caktuara shëndetësore, vishnjat ndikojnë edhe në cilësinë e gjumit. Sipas Health Shots, ato janë një burim natyral i melatoninës, një hormon që rregullon gjumin. Prandaj, ngrënia e qershive mund të ndihmojë në përmirësimin e kohëzgjatjes dhe cilësisë së gjumit.

Si përfundim, falë faktit se janë një frut me pak kalori të pasura me fibra, qershitë janë një frut i shkëlqyer për të gjithë ata që duan të rregullojnë peshën ose të humbin kilogramët. Përmbajtja e fibrave në vishnja do të nxisë ndjenjën e ngopjes dhe do të ndihmojë në kontrollin e oreksit, gjë që ndikon automatikisht në reduktimin e marrjes totale të kalorive.