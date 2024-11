Gjenden substanca narkotike brenda Qendrës Korrektuese në Dubravë

Në Qendrën Korrektuese në Dubravë brenda një ditë në tri vende të ndryshme janë gjetur substanca narkotike.

Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës më 7 nëntor një qese me marihuanë është gjetur në shëtitore, ndërsa dy qese tjera janë gjetur në tualetet e pavijonit katër.

“Qendra Korrektuese Dubravë 07.11.2024 – 13:15. Raportohet se gjatë kontrollit të shëtitores nga oficerët korrektues, është gjetur një qese me 1.2 gram substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Qendra Korrektuese Dubravë 07.11.2024 – 20:00. Raportohet se gjatë kontrollit të organizuar, në tualetet e pavijonit 4, është gjetur një qese me 6.8 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori.Qendra Korrektuese Dubravë 07.11.2024 – 21:20. Raportohet se gjatë kontrollit të organizuar, në tualetet e pavijonit 4, është gjetur një qese me 2.5 gramë substancë narkotike e llojit marihuanë. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori”, thuhet në njoftim.