Gjendja në Gaza vazhdon të jetë shumë e nderë

Gjendja në Gaza më 8 nëntor 2025 është jashtëzakonisht e rëndë dhe humanitare. Mbi 45,000 persona janë vrarë dhe mbi 109,000 janë plagosur, ndërsa rreth 1.9 milionë janë zhvendosur brenda territorit.
Situata Humanitare në Gaza
• Të vrarë dhe të plagosur: Deri më 8 janar 2025, janë raportuar 45,936 të vrarë dhe 109,274 të plagosur. Mbi 10,000 persona konsiderohen të zhdukur ose të bllokuar nën rrënoja.
• Popullsia e zhvendosur: Nga 2.1 milionë banorë, rreth 1.9 milionë janë të zhvendosur brenda vendit, duke jetuar në kushte të vështira pa strehim të sigurt.
Kushtet bazë: Ka mungesë të theksuar të ujit të pijshëm, energjisë elektrike dhe karburantit. Shërbimet sanitare janë në kolaps, duke rritur rrezikun për përhapjen e sëmundjeve. Ndihmat humanitare: Qasja për ndihma është shumë e kufizuar. Organizatat ndërkombëtare përballen me pengesa për të hyrë në zonat më të prekura.
Rrënojat dhe kthimi i banorëve
Disa banorë kanë filluar të kthehen në lagjet e tyre, por përballen me rrënoja të plota dhe dëshpërim të thellë. Shumë shtëpi janë shkatërruar plotësisht dhe lagjet janë të panjohshme. Shpresa për paqe mbetet e brishtë, ndërsa tensionet politike dhe ushtarake vazhdojnë të jenë të larta.
Perspektiva për të ardhmen
Megjithëse ka pasur sinjale për tërheqje graduale të forcave izraelite, situata mbetet e paqëndrueshme dhe e pasigurt për të ardhmen e rajonit. Ndërkombëtarisht, ka thirrje për ndihmë emergjente dhe përpjekje diplomatike për të ndalur përshkallëzimin e mëtejshëm. Ndihmat humanitare po hyjnë gradualisht në Gaza, por përballen me pengesa të mëdha dhe kontrolle të rrepta nga autoritetet izraelite. Mijëra kamionë me ndihma janë planifikuar të futen, por shpërndarja mbetet e kufizuar dhe e ngadaltë.
Lëvizja e ndihmave drejt Gazës
• Rreth 600 kamionë me ndihma janë planifikuar të hyjnë në Gaza sipas një marrëveshjeje të re për armëpushim.
• Egjipti ka dërguar 400 kamionë, të cilët përmbajnë ndihma mjekësore, ushqim, çadra, batanije dhe karburant. Kamionët kontrollohen nga forcat izraelite para hyrjes.
• Gjysmëhëna e Kuqe Egjiptiane është një nga organizatat kryesore që po koordinon dërgesat.
Pengesat dhe shqetësimet
• Mbi 100 organizata humanitare, përfshirë Oxfam dhe Mjekët pa Kufij, kanë akuzuar Izraelin për përdorimin e ndihmave si mjet lufte, duke vendosur pengesa burokratike dhe kërkesa për të dhëna të ndjeshme mbi punonjësit palestinezë.
• Spitalet në Gaza po mbeten pa furnizime, ndërsa fëmijët po përballen me rrezik të lartë nga uria dhe sëmundje të parandalueshme.
Ndihma mjekësore dhe humanitare përfshijnë medikamente, pajisje mjekësore, ushqime të konservuara, ujë të pijshëm dhe mjete higjienike. Ka përpjekje për të ringjallur sistemin shëndetësor, por mungesa e energjisë elektrike dhe karburantit e bën funksionimin të vështirë.
Presioni ndërkombëtar
Gjykata e Lartë e OKB-së ka deklaruar se Izraeli është i detyruar të lejojë hyrjen e ndihmave në Gaza. Ka thirrje të vazhdueshme nga komuniteti ndërkombëtar për hapje të korridoreve humanitare dhe lehtësim të procedurave të kontrollit.