Gjeniu 16-vjeçar braktis kompaninë e Muskut

Kairan Quazi, një djalë vetëm 16 vjeçar me një talent të jashtëzakonshëm dhe një nivel intelektual të rrallë për moshën e tij, ka bërë një zgjedhje shumë të veçantë dhe të pazakontë për një adoleshent.
Ai ka vendosur të largohet nga SpaceX, kompania e famshme e Elon Musk, ku ishte duke punuar dhe kontribuar në projekte të avancuara teknologjike, për t’u fokusuar në një karrierë krejtësisht ndryshe në botën e financave, në Wall Street.
Quazi është një person me një histori shumë të veçantë arsimore. Ai ka diplomuar në universitet në moshën e jashtëzakonshme prej vetëm 11 vjetësh, një arritje që tregon jo vetëm talentin e tij por edhe përkushtimin dhe inteligjencën e lartë. Gjatë kohës së tij në SpaceX, ai ka qenë pjesë e ekipit që ka zhvilluar softuerë të avancuar për satelitët Starlink, një nga projektet më ambicioze dhe teknologjikisht më komplekse të kësaj kohe, i cili synon të sigurojë internet me shpejtësi të lartë në të gjithë globin.
Megjithatë, edhe pse kishte oferta nga laboratorët më të mëdhenj dhe më prestigjiozë të inteligjencës artificiale në Silicon Valley, Quazi zgjodhi të mos ndiqte rrugën e zakonshme të ekspertëve të rinj të teknologjisë. Në vend të kësaj, ai vendosi të përqendrohej në financat ku, siç thotë vetë, e sheh një sfidë intelektuale po aq të madhe dhe tërheqëse sa edhe kërkimi në fushën e inteligjencës artificiale.
Në fillim të këtij viti, ai ka nisur punën si zhvillues kvantitativ në Citadel Securities në New York, një nga kompanitë më të njohura dhe me ndikim në botën e financave dhe tregjeve financiare globale. Ai thekson se puna në këtë sektor i ofron mundësinë të përballet me probleme komplekse intelektuale në mënyrë të vazhdueshme, por me ritëm shumë më të shpejtë dhe me rezultatet që mund t’i shohësh menjëherë — në ditë dhe jo pas muajsh apo viteve si në kërkimin shkencor.
Kjo zgjedhje tregon jo vetëm pjekurinë dhe vizionin e jashtëzakonshëm të Kairan Quazit, por edhe dëshirën e tij për të sfiduar veten dhe për të arritur sukses në fusha që kërkojnë kreativitet, inteligjencë dhe përqendrim maksimal, pavarësisht nga mosha e tij e re.