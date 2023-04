Gjërat që duhen mbajtur mend për një imunitet më të mirë të fëmijës suaj

Një i porsalindur ka nevojë për kujdes dhe vëmendje shtesë për të qëndruar i shëndetshëm dhe i mbrojtur nga infeksionet. Për fat të mirë, sistemi imunitar i njeriut është një rrjet tepër kompleks i qelizave dhe proteinave që mund të mbrojnë trupin nga sëmundje të ndryshme. Ndërsa antitrupat e një nëne i kalojnë foshnjës së saj, ka ende hapa që ju si prind mund të ndërmerrni për të forcuar imunitetin e fëmijës tuaj ndërsa ai rritet. Pra, çfarë mund të bëni për të siguruar që fëmija juaj të qëndrojë i shëndetshëm?

Ushqyerja me gji:

Një nga mënyrat më të rëndësishme për të siguruar që fëmija juaj të ketë një sistem të fortë imunitar është ushqyerja me gji. Në muajt e parë pas lindjes, ushqyerja me gji është veçanërisht e rëndësishme për zhvillimin e sistemit imunitar. Ndërsa antitrupat transferohen nga nëna te foshnja gjatë shtatzënisë nëpërmjet placentës, ushqyerja me gji siguron një rritje të freskët të imunitetit që është jetik për shëndetin e foshnjës tuaj. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), SHBA, ushqyerja me gji mund të ulë rrezikun e astmës, obezitetit, diabetit të tipit 1 dhe sindromës së vdekjes së papritur të foshnjave (SIDS). Mund të zvogëlojë gjithashtu gjasat e sëmundjeve të stomakut dhe infeksioneve të veshit.

Vaksinimi:

Vaksinimi i foshnjave është një ndryshim absolut i lojës kur bëhet fjalë për mbrojtjen e tyre nga infeksionet vdekjeprurëse. Mendoni për vaksinat si armaturën më të mirë për të voglin tuaj. Lista e vaksinimeve që rekomandojnë pediatër është hartuar me kujdes për të siguruar që sistemi imunitar i fëmijës suaj të jetë i pajisur mirë për të trajtuar çdo mikrob që shkakton infeksion që mund t’i shfaqet. Është si një mburojë që i jep fëmijës tuaj një shans për të luftuar kundër sëmundjeve të dëmshme. Duke ndjekur orarin e rekomanduar të vaksinave, ju po siguroheni që fëmija juaj të marrë mbrojtjen më të mirë të mundshme. Në këtë mënyrë, kur fëmija juaj ndeshet me një mikrob, sistemi i tyre imunitar është gati ta njohë dhe shkatërrojë atë përpara se të shkaktojë dëm serioz.

Ushqyerja:

Edhe pse i vogli juaj nuk do të hajë ushqim të ngurtë për gjashtë muajt e parë të jetës së tij, ju prapë mund t’i jepni lëndë ushqyese të rëndësishme në formën e lëngjeve dhe pureve të shijshme. Duke planifikuar vaktet e tyre me ushqime që janë të mbushura me vitamina dhe minerale thelbësore, ju po i vendosni ato për një fillim të shëndetshëm në jetë. Mendoni luleshtrydhet me lëng, grejpfrutët e shijshëm dhe opsionet e tjera të shijshme që do t’i pëlqejë fëmijës suaj. Jo vetëm që këto ushqime të pasura me lëndë ushqyese do ta ndihmojnë fëmijën tuaj të bëhet i madh dhe i fortë, por gjithashtu do të ndihmojnë në ndërtimin e sistemit të tyre imunitar, duke e bërë atë më elastik ndaj sëmundjeve dhe sëmundjeve në të ardhmen.

Mjedisi i pastër:

Mbajtja e fëmijës tuaj të shëndetshëm dhe të mbrojtur nga mikrobet është thelbësore, dhe një mënyrë për ta bërë këtë është duke mbajtur një mjedis të pastër dhe higjienik. Foshnjat priren të fusin gjithçka në gojë, duke i ekspozuar ndaj baktereve dhe viruseve të dëmshme. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të siguroheni që të gjithë ata që merren me fëmijën tuaj të lajnë duart dhe këmbët shpesh. Pastrimi i rregullt i shtëpisë tuaj dhe heqja e produkteve johigjienike nga mundësia e fëmijës suaj mund të ndihmojë në parandalimin e përhapjes së mikrobeve.

Gjumi i mjaftueshëm:

Gjumi i mjaftueshëm është thelbësor për foshnjat për të ruajtur shëndetin dhe zhvillimin e mirë. Mungesa e gjumit mund të çojë në krisje dhe t’i bëjë ata më të ndjeshëm ndaj sëmundjeve. Një foshnjë e pushuar mirë do të jetë gjithashtu më pak e ngarkuar dhe më aktive, që do të thotë se ata kanë më shumë gjasa të eksplorojnë rrethinën e tyre dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre njohëse.