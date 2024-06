Gjermani, shpaloset flamuri i Pa’lestinës në hapjen e Konferencës së OKB-së për Klimën

Dy protestues dolën në skenë dhe shpalosën flamurin palestinez në ceremoninë e hapjes së Konferencës së OKB-së për Klimën që mbahet në qytetin Bon të Gjermanisë, transmeton Anadolu.

Në pamjet në median sociale, shihen protestuesit duke shpalosur flamurin palestinez në skenë dhe duke ngritur një pankartë me mbishkrimin “Nuk mund të vazhdoni me gjërat ashtu siç janë, ndërsa vazhdon gjenocidi!”.

Hapja e Asamblesë së përgjithshme u ndërpre për një kohë të shkurtër pas protestës. Protestuesit u nxorën nga salla nga policia.

Konferenca e mbajtur në Bon mbart cilësinë e parapërgatitjes për Konferencën Botërore të Klimës që do të mbahet në Baku të Azerbajxhanit.

