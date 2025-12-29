Gjermania mirëpret bisedimet “pozitive” Trump-Zelenskyy në Florida

Gjermania përshëndeti rezultatin “pozitiv” të bisedimeve të fundit midis Presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe homologut të tij ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, në Palm Beach, Florida, transmeton Anadolu.
Kur bëhet fjalë për BE-në dhe SHBA-në, “të gjithë janë të bashkuar nga qëllimi i arritjes së një zgjidhjeje të drejtë dhe të qëndrueshme për Ukrainën. Të gjitha takimet, të gjitha kontaktet, gjithçka që na afron me këtë qëllim hap pas hapi është pozitive dhe ne e mirëpresim atë”, tha në një konferencë për shtyp në Berlin Sebastian Hille, zëvendëszëdhënës i qeverisë gjermane.
“Tani, sigurisht, kryesisht varet nga Rusia të tregojë se është e gatshme të ndjekë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për Ukrainën. Fokusi është në dy fusha që tani duhet të adresohen më tej – territoret dhe garancitë e sigurisë”, shtoi ai.
Të dielën, Trump tha se është bërë përparim i rëndësishëm drejt përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë pas takimit të tij me Zelenskyyn.
“Ne mbuluam 95 për qind, do të thoshte dikush. Nuk e di sa përqind, por kemi bërë shumë përparim në përfundimin e asaj lufte, e cila është me të vërtetë lufta më vdekjeprurëse që nga Lufta e Dytë Botërore, ndoshta lufta më e madhe që nga Lufta e Dytë Botërore”, tha presidenti i SHBA-së.
Ai tha se pjesët e mbetura të planit të paqes mund të bien dakord brenda “disa javësh” nëse puna shkon “shumë mirë”.