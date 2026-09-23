Gjermania ofron prodhim evropian të interceptorëve Patriot

Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, ka deklaruar se Gjermania ka ofruar të krijojë linja prodhimi në Evropë për raketat interceptuese Patriot, transmeton Anadolu.
Duke folur pas një seance të Komisionit të Mbrojtjes të Bundestagut, Pistorius tha se ia ka paraqitur këtë ofertë zyrtarëve amerikanë gjatë një vizite në Washington javën e kaluar dhe se këtë e ka diskutuar gjithashtu me korporatën Raytheon, një kompani e madhe amerikane e mbrojtjes dhe industriale.
“Ne e kemi bërë të qartë se duam të ndihmojmë në përmbushjen e kërkesës së jashtëzakonshme që është krijuar për këtë dhe sisteme të tjera amerikane, duke ngritur linja prodhimi në Evropë dhe në Gjermani”, tha ai.
I pyetur se cilat armë dëshiron Berlini të prodhojë, Pistorius tha se propozimi është specifik.
“Bëhet fjalë për PAC-3, bëhet fjalë për PAC-2 GEM-T dhe teorikisht mund të bëhet fjalë edhe për sistemet Patriot. Por ky është një vendim që nuk mund ta marrim ne. Ne e kemi bërë ofertën”, tha ai.
Ai tha se çdo linjë prodhimi në Gjermani apo diku tjetër në Evropë do të kërkonte edhe miratimin e SHBA-së.
“Në fund të fundit, kjo është një çështje e pronësisë intelektuale. Gjithashtu varet nga fakti nëse Pentagoni dhe Shtëpia e Bardhë, si dhe kompania janë të gatshme të vazhdojnë përpara. Kjo është ajo që po shqyrtohet tani dhe ne shpresojmë për zgjidhje të mira”, tha Pistorius.