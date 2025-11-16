Gjiganti i video-lojërave Valve prezanton konsolën e re që do të rivalizojë Xbox dhe PlayStation

Valve, kompania që qëndron pas platformës së lojërave PC Steam, ka zbuluar një konsol të re që do të rivalizojë Nintendo, Xbox dhe PlayStation.
Steam Machine është një konsol shtëpiake e projektuar për t’u lejuar lojtarëve të luajnë lojëra PC në televizorin e tyre – megjithëse mund të përdoret edhe si kompjuter.
Është një vazhdim shpirtëror i pajisjes së vitit 2014 me të njëjtin emër, e cila dështoi të depërtonte në një treg të dominuar nga tre gjigantët e mëdhenj të lojërave.
Çmimet për ato konsola, në atë kohë, fillonin nga 499 dollarë – por versioni i fundit i Valve pritet të kushtojë shumë më tepër pasi ka një fuqi shumë më të madhe.
Steam Machine do të dalë në shitje në fillim të vitit 2026, tha kompania, me çmimin që ende nuk është shpallur.
Kompania thotë se kjo dhe më shumë detaje do të ofrohen më afër datës së saktë të lëshimit, e cila gjithashtu nuk dihet aktualisht.
Në një njoftim, ajo e përshkroi pajisjen si “një PC të fuqishëm lojërash në një paketë të vogël por të fuqishme” – me një sasi të mirë fuqie brenda një kubi 6 inç.
Valve argumenton se pajisja është “optimizuar për lojëra” në krahasim me PC-të e tjera sepse firma është në gjendje të thotë se cilat lojëra në dyqanin e saj masiv digjital do të funksionojnë në të para se ta blini.
E mundësuar nga sistemi operativ SteamOS i bazuar në Linux dhe procesorët grafikë AMD, firma tha se Steam Machine i ri mund të mbështesë rezolucionin 4k dhe 60 frame për sekondë.
Në një veprim të pazakontë, Valve ka njoftuar gjithashtu pajisje të mëtejshme – kufjet e saj të realitetit virtual (VR) Steam Frame.
Pajisja është tërësisht pa tel – dhe e përshkroi atë si një pajisje “transmetimi i parë” – por është gjithashtu vetë një PC që përdor SteamOS.
Dhe sjell një hap teknik përpara në hapësirën VR – kufjet shfaqin grafikën me cilësinë më të lartë vetëm në pjesët e ekranit që po shikoni.
Me njoftimet gjithëpërfshirëse të pajisjes së re, Valve po e përgatit veten për të rivalizuar konkurrentët e saj më të vendosur.
Në vitet e fundit, Xbox në pronësi të Microsoft e ka vendosur shërbimin e tij të abonimit Game Pass në zemër të ofertës së tij për lojtarët – disa thonë në kurriz të kurorës së saj të konsolës.
Ndërkohë, PS5 ka qenë konsola më e shitur për njëfarë kohe, por fansat kanë mbetur duke pyetur se kur do të shfaqet pasardhësi i saj në treg.
Që kur Valve lansoi Steam në vitin 2003, ajo është rritur duke u bërë platforma më e madhe e shpërndarjes në botë për lojërat PC.
Rreth 25 milionë lojtarë Steam ishin online sipas metrikave të vetë platformës.