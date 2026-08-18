Gjykata siriane dënon me vdekje kushëririn e Assadit për krime kundër njerëzimit

Një gjykatë siriane dënoi të martën Wassim al-Assad, një kushëri i presidentit të rrëzuar Bashar al-Assad, me vdekje për krime kundër njerëzimit, transmeton Anadolu.
Gjykata e Katërt Penale e Damaskut urdhëroi gjithashtu konfiskimin e pasurive të tij të luajtshme dhe të paluajtshme në favor të thesarit të shtetit.
Vendimi u dha gjatë seancës së gjashtë gjyqësore kundër Wassim, i cili u përball me disa akuza, duke përfshirë formimin dhe drejtimin e grupeve të armatosura të parregullta nga fillimi i vitit 2011 nën urdhrat e Ghiath Dalla, një komandant brigade në Divizionin e Katërt, i cili drejtohej nga vëllai i Assadit, Maher.
Sipas SANA, grupet morën pjesë në operacionet ushtarake që synonin zonat civile në Ghouta Lindore në Sirinë jugperëndimore, veçanërisht në qytetin Mleiha, duke rezultuar në vdekje civile.
Wassim u përball gjithashtu me akuza për trafik droge dhe vrasje me paramendim.
Ai u arrestua nga forcat e sigurisë siriane më 21 qershor 2025, pranë kufirit siriano-libanez. Gjyqi i tij filloi më 24 qershor.
Javën e kaluar, një gjykatë siriane dënoi Assadin dhe vëllain e tij Maher me vdekje në mungesë pasi i dënoi ata për krime kundër njerëzimit dhe vepra të tjera.
Assad, i cili sundoi Sirinë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi më 8 dhjetor 2024, duke i dhënë fund sundimit dhjetëvjeçar të Partisë Baath që filloi në vitin 1963. Një administratë kalimtare e udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa u formua në janar 2025.