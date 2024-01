Gjysma e blerësve evropianë të veturave zgjedhin modelet hibride dhe elektrike

Pothuajse gjysma e të gjitha automjeteve të pasagjerëve të regjistruar rishtazi në Bashkimin Evropian nga janari deri në nëntor të këtij viti janë elektrike dhe hibride, dhe në nëntor, shumica, sipas të dhënave nga Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automobilave (ACEA).

Modelet tërësisht elektrike, hibride plug-in ose hibride të plota – përbënin rreth 48 për qind të të gjitha regjistrimeve të veturave të reja të pasagjerëve në BE në 11 muaj, krahasuar me 43 për qind në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Në muajin nëntor, në muajin e 16-të radhazi të rritjes, regjistrimet e këtyre automjeteve u rritën me 6.7 për qind dhe në bazë vjetore me 13.3 për qind. Regjistrimet e makinave me benzinë u rritën me 4.2 për qind, ndërsa në të njëjtën kohë automjetet me naftë ranë me 10.3 për qind, sipas të dhënave të ACEA të publikuara të mërkurën.

Në të njëjtën kohë, regjistrimet e automobilave tërësisht elektrike u rritën në bazë vjetore me 16,4 për qind, në 144,378 automjete, megjithëse në tregun më të madh evropian të automjeteve elektrike, Gjermani, ato ranë me 22,5 për qind në 44,942 automjete.

Konsumatorët vazhduan të preferonin automjetet hibride-elektrike, me një rritje prej 28.7 për qind nga viti në vit, ndërsa kërkesa për hibride plug-in ra me 22.1 për qind.

Regjistrimet e veturave hibride-elektrike në pothuajse të gjithë vitin e deritanishëm në tregjet gjermane, franceze dhe italiane kanë kaluar 1.5 milion automjete, krahasuar me gati 2.5 milionë të të gjitha automjeteve.

Pavarësisht rritjes së shitjeve të automjeteve elektrike, ACEA njoftoi në fillim të dhjetorit se ekziston rreziku që sektori evropian i automjeteve elektrike të mbetet prapa rajoneve të tjera pa një strategji të fortë industriale të BE-së, për sa i përket dominimit kinez në zinxhirin e furnizimit dhe SHBA-së. stimuj për prodhuesit e saj të makinave.

Ndërkohë, disa prodhues automjetesh dhe analistë përmendin gjithashtu një tavan të kërkesës për automjete elektrike në muajt e fundit. Prodhuesi më i madh evropian i makinave Volkswagen tha në tetor se kërkesa për automjete elektrike nuk po zhvillohet siç pritej dhe prodhuesi i automjeteve luksoze Mercedes-Benz paralajmëroi për një treg “brutal” për automjetet elektrike për shkak të uljeve të mëdha të çmimeve dhe një zinxhiri të pasigurt furnizimi.

Regjistrimet e modeleve Volkswagen dhe Renault u rritën në nëntor përkatësisht me 11,4 për qind dhe 6,1 për qind, ndërsa në të njëjtën kohë ai i Stellantis u ul me 7,3 për qind, njoftoi ACEA.

Në të njëjtin muaj, prodhuesi i makinave elektrike Tesla arriti një kërcim prej gati 45 për qind dhe përbënte pothuajse 22 për qind të regjistrimeve të makinave tërësisht elektrike në BE.