“Glamping” me automjete elektrike arrin nivelin tjetër

Edhe pse glamping – kampingu luksoz elektrik – është realitet prej vitesh, startupet nga Silicon Valley gjithmonë gjejnë mënyra për ta çuar më tej. Një nga këto kompani, RollAway, tani ofron përvojën e qëndrimit luksoz në rrota, bazuar në furgonët elektrikë të ndërtuar nga BrightDrop i General Motors.

RollAway ka prezantuar zyrtarisht gjeneratën e parë të konceptit të saj Suite on Wheels, me rezervime tashmë të hapura për vitin 2025. Duke gjykuar nga numri i rezervimeve të bëra deri në tetor të vitit të ardhshëm, ky mund të jetë sinjali i një trendi të ri në lindje.

Koncepti kryesor, siç theksohet në faqen zyrtare të RollAway, është një përvojë krejt e re qiraje “nuk është hotel. Nuk është Airbnb… Por është qëndrimi përfundimtar në rrota”.

Përkushtimi i kompanisë ndaj udhëtimeve të qëndrueshme nis me furgonin elektrik BrightDrop, i cili ofron një autonomi prej 435 km. Por kjo nuk është gjithçka – Suite on Wheels është projektuar për të ofruar një pamje panoramike të mjedisit përreth falë dritareve të mëdha dhe tavanit prej xhami, duke e bërë përvojën nën yje edhe më magjike. Gjithashtu, dyert e pasme të hapura me rrotullim krijojnë një ndërlidhje të përsosur mes hapësirës së brendshme dhe natyrës.

Sigurisht, ky nuk është një kamping i zakonshëm. Përdoruesit mund të shijojnë luksin në stacionet bazë, ku kamperët janë të pajisur me një kuzhinë të plotë, një dhomë ndenjeje/gjumi, si dhe një banjë me dush. Elementi glamuroz përfshin shërbime pesë yje, si concierge virtual, pajisje YETI, internet satelitor Starlink, mëngjes nga ferma në tavolinë dhe shërbim pastrimi.

Mbetet për t’u parë se si kjo ide e kampingut ekologjik do të përshtatet me agjendën politike të presidentit amerikan, Donald Trump, i cili i “dashuron” veturat elektrike po aq sa… disa liderë evropianë. Megjithatë, duke qenë se kohët e fundit ai ka filluar të reklamojë makinat e Teslës, ndoshta mendimi i tij do të ndryshojë.