“Vlora Hyseni” shfaqet dhe në Gjermani

Ish-shefi i inteligjencës arrestohet nën dyshimin për spiunazh
Ish-drejtori i Shërbimit Federal të Inteligjencës (BND) të Gjermanisë, August Hanning, është arrestuar me dyshimin për spiunazh, tradhti dhe marrjen e informacionit të klasifikuar për një fuqi të huaj, tha Zyra e Prokurorit Federal Gjerman.
Hanning drejtoi BND-në nga viti 1998 deri në vitin 2005, pas së cilës ai punoi si konsulent privat.
Prokuroria dyshon se Hanning përdori inteligjencë të klasifikuar për të përgatitur një analizë për një shërbim të inteligjencës së huaj dhe se ai mbajti kontakte me një përfaqësues të një shërbimi tjetër të huaj për vite me radhë. Ende nuk është njoftuar se cilat vende ishin të përfshira, as nuk është konfirmuar se materiali që përgatiti Hanning arriti në të vërtetë te marrësi i synuar.
Ish-punonjësi i BND-së, Manfred D, është arrestuar gjithashtu, i akuzuar se i ka kaluar rreth dy mijë dokumente konfidenciale Hanning-ut në këmbim të parave. Sipas hetuesve, ai e përdori pozicionin e tij për të marrë informacione tepër sekrete, duke përfshirë dokumente të destinuara ekskluzivisht për përdorim të brendshëm të shërbimit të inteligjencës gjermane.
Sipas mediave gjermane, Hanning u arrestua në shtëpinë e tij pranë Münster-it, ndërsa Manfred D u ndalua në Bavari. Rasti lidhet gjithashtu me një hetim të mëparshëm për tentativën e rrëmbimit të fëmijëve të trashëgimtares së restorantit Christine Block, gjatë të cilit hetuesit dyshohet se gjetën një pajisje elektronike me të dhëna të ndjeshme, duke përfshirë dokumente të fundit të BND-së. Hanning më parë kishte mohuar përfshirjen në tentativën e rrëmbimit.
Ky nuk është rasti i parë që e ka sjellë BND-në nën vëmendjen e shtuar të publikut në vitet e fundit. Në vitin 2023, prokurorët gjermanë akuzuan zyrtarin e lartë të BND-së, Carsten L., për tradhti për dyshimin se i kishte kaluar sekrete shtetërore Rusisë, duke përfshirë informacione rreth luftës në Ukrainë dhe Grupit Wagner. Gjykimi në atë rast është ende duke vazhduar. /tesheshi