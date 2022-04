GM thotë se do të prodhojë Chevrolet Corvettes elektrike

Gama ikonë e makinave sportive Corvette të Chevrolet do të zgjerohet me variante të elektrizuara dhe plotësisht elektrike.

Kjo është konfirmuar nga presidenti i General Motors, Mark Reuss gjatë një interviste të hënën në mëngjes, shkruajnë mediat e huaja.

Reuss ka thënë se një Corvette C8 e elektrizuar do të mbërrijë në vitin 2023 e ndjekur nga një version plotësisht elektrik më vonë.

Ai nuk sqaroi nëse makina sportive do të përdorë një motor motorik hibrid apo plug-in, dhe as kur do të shohim EV.

Chevrolet e konfirmoi zyrtarisht lajmin pas intervistës përmes një videoje ngacmuese të versionit të hibridizuar.

Ndryshe, Corvette-t hibride janë spiunuar duke u testuar në Nürburgring prej disa kohësh.