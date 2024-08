Google e bën më të lehtë sinkronizimin e tabeve dhe fjalëkalimeve në Chrome

Esencialisht Chrome do të sillet si një shfletues i unifikuar mes të gjitha pajisjeve tuaja iOS, Android dhe desktop.

Google do të sjellë një funksionalitet të ri që mundëson sinkronizim të plotë të të dhënave të llogarisë suaj në Google mes të gjitha pajisjeve Android dhe desktop.

Lëvizja vjen pasi kompania tha se do të bënte të njëjtën gjë me iOS në Tetor me përdoruesit të cilët do të mund të qasen në fjalëkalimet dhe adresat e ruajtura si dhe të ndajnë tabet apo aktivitetin e shfletimit mes pajisjeve.

Kur qaseni në llogarinë tuaja, ju prisni që të dhënat të sinkronizohen pavarësisht pajisjes që përdorni.

“Nga momenti i kyçjes në Chrome do të keni qasje në fjalëkalime të ruajtura, adresa dhe të dhëna të tjera nga llogaria juaj në Google. Në disa raste mund të ofrojmë edhe kyçjen në Chrome për një eksperiencë të personalizuar shfletimit në secilën pajisje,” tha kompania.

“Për shembull mund të kyçeni dhe të filloni të planifikoni një udhëtim në telefonin tuaj dhe më pas ta përfundoni atë në çdo pajisje tjetër. Mund të dërgoni tabe mes pajisjeve, të gjeni faqeshënues dhe të përdorni gjenerimin automatik të fjalëkalimeve me lehtësi.”

Ende kompania nuk ka dhënë një afat kur këto funksionalitete do të bëhen të disponueshme.